¿Rudeza innecesaria? Diego Costa saca su lado más "fiero" con leyenda de Chelsea Femenino

Diego Costa volvió a ser noticia, y no precisamente por sus goles. Durante un entrenamiento previo al partido benéfico entre leyendas del Chelsea y Liverpool, el exdelantero español protagonizó un momento inesperado al taclear con fuerza a Gemma Davison, figura histórica del equipo femenino de los londinenses.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran cómo Costa, de 37 años, se abalanza sobre Davison mientras ella intentaba proteger el balón, derribándola con fuerza. A pesar del impacto, ambos exjugadores rieron después del incidente y se abrazaron, dejando claro que no hubo mala intención.

Davison fue la jugadora involucrada en el incidente | INSTAGRAM: @gemdavison_

Sin embargo, la acción dejó a más de uno sorprendido. John Terry, también presente en el entrenamiento, no dudó en gritar: “¡Eso es una amarilla!”, al ver la acción. Más tarde, en su cuenta de TikTok, el excapitán del Chelsea comentó entre risas: “Ese es Diego en pocas palabras. Simplemente no le importa nada”.

¿Qué más pasó con Diego Costa?

Pero el entrenamiento fue solo el inicio de una jornada llena de tensión. Durante el partido entre leyendas, Diego Costa revivió su histórica rivalidad con Martin Skrtel, exdefensor del Liverpool, en una escena que rápidamente se volvió viral.

Costa derribó a Davison | CAPTURA

Todo comenzó cuando Skrtel realizó una barrida dura sobre Costa, lo que desató una furiosa reacción del delantero. Ambos jugadores se enfrentaron cara a cara, obligando al árbitro a intervenir y mostrarle una tarjeta amarilla a Costa, en lo que debería haber sido un encuentro “amistoso” por causas benéficas.

Este nuevo encontronazo trae a la memoria los acalorados duelos entre ambos durante su época en activo, especialmente aquel encuentro de la Copa de la Liga en 2015, cuando Costa fue acusado de conducta violenta por pisotear a Skrtel y a Emre Can. En aquella ocasión, la FA intervino de manera retroactiva y lo suspendió por tres partidos.

Costa fue objeto de una nueva polémica | INSTAGRAM: @@diego.costa

Un carácter incontrolable: la marca registrada de Diego Costa

El temperamento de Diego Costa ha sido tanto su sello distintivo como su talón de Aquiles a lo largo de su carrera. Aunque técnicamente no se ha retirado, el delantero está sin equipo desde que dejó al Gremio en 2024, y cada vez que pisa un campo, incluso en un contexto relajado como un partido de leyendas, deja en claro que su intensidad competitiva sigue intacta.

Más allá de los momentos de tensión, también hubo gestos de deportividad. Gemma Davison, excompañera de Costa en el Chelsea, se tomó con humor el incidente del entrenamiento y aseguró: “Me encantan estas cosas”, demostrando la buena relación entre ambos. Ambos jugadores ganaron títulos con los “Blues” y compartieron una etapa dorada del club, en diferentes ramas.

No obstante, lo sucedido con Skrtel recuerda que, cuando Costa está en la cancha, la línea entre el espectáculo y la polémica siempre es delgada. En un evento que buscaba unir a las leyendas del fútbol por una buena causa, el español no pudo evitar encender la chispa de la controversia una vez más.

Davison tomó con humor lo ocurrido | INSTAGRAM: @gemdavison_