Rapder, listo para hacer historia en la Final Nacional de Red Bull Batalla 2025

A hacer historia. En una de las Finales Nacionales más esperadas de los últimos años, el campeón defensor Rapder llega con grandes expectativas. Si logra refrendar su título, se convertirá en el máximo ganador en solitario de la competencia, superando a Aczino, con quien actualmente comparte el récord de tres campeonatos nacionales.

“La verdad que no, no es una presión. Traigo muchas ganas de divertirme mientras consigo el objetivo. Honestamente sí, me emociona mucho; quiero seguir haciendo historia en el país, seguir haciendo historia para el freestyle mexicano. Para mí representa muchísimo, tanto a nivel competitivo como personal”, señaló La Bestia de Occidente en entrevista exclusiva con RÉCORD.

Quiere hacer historia | CAPTURA

El tapatío, que comenzó su trayectoria en los tiempos de la llamada “vieja escuela” y que sigue vigente frente a la nueva generación de freestylers, asegura que su permanencia en la élite tiene una razón clara: el hambre de triunfo.

“Creo que gran parte de esto se debe al hambre de querer seguir compitiendo, de querer seguir ganando. Para mí siempre representa mucho buscar retos, innovar, sacar cosas nuevas… eso es lo que más me gusta. Esa hambre de triunfo y de exigirme constantemente es lo que me mantiene aquí”, afirmó.

Se alista para las Finales | MARIO GUZMÁN

A unas horas de subir al escenario, Rapder sabe que el panorama no será sencillo. Enfrentará a una camada de jóvenes talentos con hambre de gloria, entre ellos Azuky, con quien sueña disputar la final.

“Yo creo que la final ideal sería Azuky contra mí. Es la final que está pidiendo todo el público, y cada vez que nos enfrentamos son tirotes. Para mí sería la final perfecta”, concluyó.

La Final Nacional de Red Bull Batalla México 2025 se celebrará este viernes 17 de octubre en Quarry Studios, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Las entradas generales aún están disponibles en passline.com por 300 pesos y si no, puedes seguirla a través de YouTube en Red Bull Batalla.

Quiere una Final ante Azuky | X

Participantes