¿A qué famoso te pareces? Esto dijeron los jugadores del Real Madrid; respuesta de Bellingham te sorprenderá

El Real Madrid está listo para la reanudación de LaLiga después del parón por Fecha FIFA, la plantilla Merengue se alista para enfrentar la novena jornada ante el Getafe en busca de mantener el liderato ante la persecución del Barcelona.

Mientras llega el juego los jugadores del equipo protagonizaron una divertida dinámica, en las redes sociales del equipo, en la que respondieron a qué famoso se parece cada uno de ellos; jugadores como Kylian Mbappé, Éder Militao, Courtois, Alaba, Vinicius, Bellingham, Mastantuon, dieron sus ‘respuestas’.

Bellingham l AP

Sin embargo, no todos dijeron al famoso y decidieron dejarlo en el aire, quienes sí respondieron fueron; Militao asegurando que se parece a Shaun Livingston y por su parte Courtois dijo que a Djokovic, otros más Mastantuono a Eminem y Endrick a 50 cent.

¿Mbappé estará disponible para enfrentar al Getafe?

Kylian Mbappé estará disponible para el Real Madrid en busca de mantener el liderato cuando visite al Getafe en el Coliseum dentro de la Jornada 9 de LaLiga; el francés ha podido entrenarse sin problemas en donde Xavi Alonso ha recuperado a todos los jugadores internacionales.

Cabe mencionar, que el delantero tuvo que abandonar la concentración del equipo galo después de resentirse de una lesión que ya llevaba desde el partido ante el Villarreal y terminó por afectarle en su primer juego con Francia.

Mbappé l AP

La estrella del Real Madrid, quien fue subcampeón en el Mundial de 2022 con Francia, había anotado un gol en la victoria de su equipo por 3-0 sobre Azerbaiyán en el primer juego de los Blues en la Fecha FIFA, pero tuvo que abandonar el campo cojeando en el minuto 83.

La federación francesa confirmó que su delantero estrella no viajará a Reikiavik y que regresará a Madrid para continuar con su recuperación. Cabe resaltar que en ese duelo Francia terminó por empatar ante Islandia dentro de las Eliminatorias de Europa.

Courtois l AP

¿Cómo va en la clasificación el Real Madrid?

El conjunto Merengue es líder en la clasificación después de ocho jornadas disputadas en LaLiga con 21 puntos; producto de siete victorias y una derrota, de cerca sigue el Barcelona con 19 unidades con marca de 6 ganados, un empate y una derrota.



Real Madrid l AP