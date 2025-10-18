Nottingham Forest despide a Ange Postecoglou tras goleada ante Chelsea

El Nottingham Forest despidió al entrenador Ange Postecoglou aproximadamente 20 minutos después de la derrota por 3-0 ante el Chelsea el sábado, y apenas 39 días después de que el australiano asumiera el cargo.

Ange Postecoglou fue despedido | AP

Postecoglou no ganó ninguno de sus ocho partidos al mando tras reemplazar a Nuno Espírito Santo el 9 de septiembre, y el propietario Evangelos Marinakis tomó una decisión implacable luego de la cuarta derrota consecutiva del Forest en todas las competiciones.

“El Nottingham Forest Football Club puede confirmar que, tras una serie de resultados y actuaciones decepcionantes, Ange Postecoglou ha sido relevado de sus funciones como director técnico con efecto inmediato”, se leía en un comunicado.

“El club no hará más comentarios por el momento.”

El despido llega tras ser goleados por Chelsea | AP

Este fue el primer trabajo de Postecoglou desde que fue despedido por el Tottenham al final de la temporada pasada, a pesar de haber llevado a los Spurs al título de la Europa League, rompiendo una sequía de 17 años sin trofeos.

El Forest perdió seis y empató los otros dos de sus ocho partidos bajo la dirección de Postecoglou. Eso incluyó cuatro derrotas en cinco encuentros de liga, marcando solo un gol en ese periodo, lo que dejó al equipo al borde de la zona de descenso.

Nuno fue despedido a pesar de haber clasificado al Forest a competiciones europeas, tras una disputa pública con Marinakis, que según los reportes surgió a raíz del deterioro en la relación con el recién contratado director global de fútbol del club, Edu Gaspar.

Ange Postecoglou dirigió ochos partidos y no ganó ninguno | AP