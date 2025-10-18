Arsenal vence a Fulham por la mínima; Raúl Jiménez fue titular

Arsenal y Fulham se enfrentaron en un duelo vibrante de la Premier League, donde el equipo de Raúl Jiménez cayó ante el líder de la competencia por marcador de 1-0.

Jiménez ante Arsenal | AP

Raúl Jiménez fue titular ante Arsenal

El mexicano fue titular en este partido, pues hay que recordar que ya logró recuperarse de la lesión que lo venía afectando en las últimas semanas, la cual lo llevó a perderse algunos partidos importantes con su club y con la Selección Mexicana.

Desde los primeros minutos ya se veían jugadas de peligro, aunque las defensas brillaban más que el ataque y es por eso que no llegaba el invitado principal. La posesión fue para el Arsenal y generaron mayor cantidad de peligro, aunque no era suficiente para vencer la portería rival y el primer tiempo terminó sin goles.

En acción | AP

En la segunda parte cambiaron las cosas, pues los Gunners salieron decididos a abrir el marcador. La insistencia rindió frutos, ya que al minuto 58, Leandro Trossard pudo poner el primero para su equipo, con lo que la vista demostraba la superioridad que se marcaba desde la previa por la situación en la tabla.

La balanza se cargó para los visitantes, aunque la defensa del Fulham reaccionó de buena forma con lo que evitaron recibir más goles en este partido, aunque no pudieron igualar las cosas.

Raúl Jiménez jugó todo el partido, aunque no tuvo muchas oportunidades para hacer gol. Sus estadísticas quedaron de la siguiente forma: 1 disparo, 7 de 15 pases precisos, 24 toques, 2 toques fallidos, 3 entradas ganadas en defensa.

¿Cómo quedan en la tabla Arsenal y Fulham?

Con este marcador, el Arsenal se queda como líder de la Premier League con un total de de 19 puntos, 3 más que el Manchester City. El Fulham con la derrota cae al lugar 14 de la clasificación, esto con solo 8 puntos en estos momentos y con la presión de estar cerca de la zona de descenso.

Festejo de Arsenal | AP