Cristiano Ronaldo sorprende con nuevo look tras la Fecha FIFA

Cristiano Ronaldo regresó a los entrenamientos con el Al Nassr después de la última Fecha FIFA, en la que volvió a destacar con la Selección de Portugal. El delantero portugués reapareció en Arabia Saudita con un cambio de imagen que rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los aficionados se mostraron sorprendidos por el nuevo corte de cabello del Comandante, mucho más corto de lo habitual.

En entrenamiento | X: @Cristiano

Cristiano brilla en Portugal

Durante los partidos de clasificación rumbo al Mundial, Cristiano fue nuevamente protagonista con Portugal. El capitán se convirtió en el máximo goleador en la historia de las Eliminatorias de la UEFA, alcanzando los 41 tantos después de marcar un doblete ante Hungría, y superando al guatemalteco Carlos Ruiz, quien ostentaba el récord con 39 goles.

Su rendimiento sigue siendo prueba de su vigencia y compromiso con la selección, a la que representa con orgullo desde hace más de dos décadas. “No es ningún secreto que representar a la Selección Nacional significa mucho para mí y por eso estoy muy orgulloso de haber logrado este hito único para Portugal“, escribió el atacante en sus redes sociales tras conseguir la marca histórica.

Lionel Messi completa el podio en esta clasificación, con 36 goles, en lo que podría ser su última participación rumbo a una Copa del Mundo. Con este registro, Cristiano reafirma su dominio como uno de los futbolistas más decisivos en la historia de las Eliminatorias y mantiene vivo su sueño de disputar un sexto Mundial con Portugal.

Festejo | X: @Cristiano

El astro portugués, que sigue mostrando su nivel tanto en el futbol saudí como a nivel internacional, retomó los entrenamientos con Al Nassr enfocado en la reanudación de la Saudi Pro League. El conjunto de Riad buscará seguir escalando posiciones en el torneo con la guía de su principal figura, quien continúa imponiendo récords a los 40 años de edad.

Más allá de sus logros deportivos, su regreso también dio de qué hablar por su nuevo estilo. Su corte de cabello, mucho más recortado, generó miles de comentarios en redes sociales, donde los fanáticos destacaron la constante capacidad de Cristiano para reinventarse tanto dentro como fuera del campo.

¿Cristiano Ronaldo jugará en México?

Por si fuera poco, el nombre de Cristiano Ronaldo también podría aparecer en México próximamente. Según Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, Portugal sería el invitado de honor para la reapertura del Estadio Banorte, en un amistoso previo a la Copa del Mundo. “Yo veo a Cristiano que cada partido que hay que jugarlo juega; es la selección nacional de Portugal y si está Cristiano jugará, si está en condiciones, él aprovecha cualquier partido para jugar”, aseguró el directivo.

De confirmarse, la presencia de Cristiano en territorio mexicano marcaría un hecho histórico para el futbol nacional, ofreciendo a los aficionados la posibilidad de ver nuevamente al máximo goleador portugués en acción. Entre nuevos récords, un cambio de imagen y la posibilidad de pisar México, el Comandante demuestra que su legado sigue más vigente que nunca.

Festejo de gol | X: @Cristiano



