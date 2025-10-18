Barcelona derrota con drama a Girona gracias a un gol de último minuto de Ronald Araújo

El sol de Barcelona se ocultó, pero no el brillo del cuadro blaugrana. El Barça derrotó 2-1 al Girona en LaLiga, tras una serie de errores defensivos y una actuación soberbia de Paulo Gazzaniga. Con la victoria ante los Blanqui Vermells, el conjunto de Hansi Flick rompió la mala racha y terminó con más drama de lo esperado el Derby Catalán, con miras puestas a la siguiente semana para enfrentar al Real Madrid.

El regreso de Lamine Yamal fue de más a menos, pues pese a que el joven futbolista demostró sus grandes cualidades, sus constantes lesiones hicieron merma en él. Pese a todo, el segundo lugar en las votaciones del Balón de Oro fue parte importante del primer gol del Barcelona, que tuvo como protagonista una gambeta de fantasía por parte de Jules Koundé.

Primer gol | AP

El lateral galo se inventó y escondió el balón, que terminó en los pies de Pedri. Con una capacidad importante de arrastrar la pelota junto al pie, el mediocampista español remató cruzado con su pierna izquierda y, como billarista, mandó la bola pegada al palo para abrir el marcador al minuto 12.

Pese a que el conjunto blaugrana tuvo el balón durante los primeros 15 minutos, el gol le dio un envión impresionante al Girona. El equipo de Míchel González comenzó a tener ocasiones claras; pero fue una obra de arte de Axel Witsel lo que significó el empate en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Un tiro de esquina del Girona que fue rechazado por la zaga del Barcelona terminó con el remate poco ortodoxo del jugador belga. Al 20’, Witsel recordó a los hombres que hicieron de la chilena o tijera un tiro casi patentado, por lo que los emuló de una manera impresionante y sin nada que hacer para Wojciech Szczęsny.

Empate | AP

¿Crisis defensiva?

Girona tuvo dos acciones más, pero una de las más claras llegó tras un error de Pedri en el mediocampo al minuto 24. Cristian Portugués condujo el balón hasta las narices del arquero polaco, pero la pelota le dijo que no y terminó por estrellarse en el palo.

Pese a que el Barcelona tuvo una jugada sumamente clara por parte de Marcus Rashford, quien en un tiro libre puso el balón en el larguero, Girona atacó con los errores del Barcelona. Los laterales del Barcelona se vieron superados por los extremos del conjunto Blanqui Vermells, pero nunca pudieron hacer más en el primer tiempo

Sin rumbo | AP

Ronald Araújo y la garra charrúa

El segundo tiempo quedó marcado por el ingreso con vehemencia de Fermín, quien tuvo casi tres ocasiones claras de gol, pero ninguna de ellas fue efectiva. El gol del Barça llegó al minuto 60 gracias a una media vuelta de Pau Cubarsí, pero el tanto no subió al marcador por una falta previa.

Los minutos pasaron y el Girona vio la luz al final del túnel, la lluvia cayó junto a las ilusiones blaugranas, pero el héroe llegó de la forma y manera menos esperada. Ronald Araújo entró de cambio al minuto 82 y entró como nueve, en una decisión polémica del entrenador alemán.

El drama se hizo presente, pero Frenkie de Jong tuvo la calma suficiente para llevar el balón a la tierra prometida. El neerlandés -quien recientemente firmó una extensión de contrato- mandó un muy buen centro al área, que terminó en los pies del uruguayo. Fiel al mote de la garra charrúa, Araújo se encargó de mandar el balón al fondo y terminó con la mala racha blaugrana, con una lluvia que significó resurrección en Montjuic.

Drama | AP