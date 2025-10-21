¡Cambios en el Líder Mundial! ESPN se despide de figuras clave del canal en nuestro país

Armando Benitez y Yoyotzin Zúñiga fueron dos de los hombres que fueron despedidos por los altos mandos

REDACCIÓN RÉCORD
21 de Octubre de 2025

Cambios en ESPN México. Una de las cadenas deportivas más importantes en nuestro país vivió momentos impredecibles en las últimas horas, pues dos de sus hombres fuertes fueron despedidos.

Según reveló El Francotirador en su columna de este martes en RÉCORD, Armando Benitez, principal ejecutivo de la cadena en nuestro país, junto a Yoyotzin Zuñiga, segundo al mando, y otros directivos fueron dados de baja. Ambos pesos pesados en ESPN México estuvieron por más de dos décadas al frente de la cadena.

Armando Benitez | Captura de pantalla
Manuel Cerdeira y previamente Alan Navarrete fueron otros de los hombres que fueron despedidos en las últimas horas.

Aproximadamente a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), el equipo jurídico del canal les hizo saber a los directivos que su tiempo en ESPN había terminado. Al momento, no hay declaraciones al respecto por parte de los dos hombres mencionados.

Reporteros de ESPN | MEXSPORT
¿Quién estará ahora al mando?

Quien tomará las riendas del canal, que ahora pertenece a Disney, serán los ejecutivos de ESPN Argentina. A falta de una información oficial, los cambios se verán en los próximos días, cuando la nueva planilla de ejecutivos sea presentada.

Tuca | MEXSPORT
Los cambios de ESPN México en los últimos meses

Con vistas a la Copa del Mundo de 2026, el Líder Mundial comenzó una serie de cambios en su plantilla de presentadores y varios rumores salieron a la luz. Uno de los más fuertes fue la supuesta salida de Álvaro Morales de la cadena, sin embargo, nada de se hizo oficial aún.

Otro de los grandes cambios dentro del canal fue el final del programa "Cronómetr"”, que tuvo varios conductores en más de dos décadas de emisión. Uno de los grandes presentadores del programa fue José Ramón Fernández, quien mantiene una estrecha relación con Armando Benitez.

Morales | MEXSPORT
