¿Cuánto dinero ganó Karely Ruiz por derrotar a Karina García en Stream Fighters 4?

La influencer y modelo mexicana Karely Ruiz volvió a causar sensación en redes sociales tras su participación en Stream Fighters 4, el evento creado por el streamer Westcol que reunió a figuras del mundo digital en un formato de boxeo amateur. El show se transmitió en vivo y fue un éxito total en reproducciones y alcance en plataformas.

Su incursión en el ring marcó el debut de Karely Ruiz en el boxeo, una disciplina que combina espectáculo, entretenimiento y la fuerza mediática de los creadores de contenido. Miles de espectadores siguieron su pelea en tiempo real, convirtiéndola en uno de los momentos más comentados del evento.

La modelos | @karelyruiz

¿Cuánto ganó Karely Ruiz?

Uno de los temas que más curiosidad despertó entre sus seguidores fue cuánto ganó Karely Ruiz por su participación. Aunque la cifra exacta no ha sido revelada oficialmente, distintos reportes estiman que la influencer habría recibido alrededor de 13 mil dólares, equivalentes a unos 240 mil pesos mexicanos.

La estimación proviene de información difundida por el propio Westcol, quien en ocasiones anteriores explicó que ese es el rango de pago que reciben los participantes del evento por subir al ring. En este caso, se trata de un monto acorde a la relevancia mediática y el impacto de Karely en redes sociales, donde supera los millones de seguidores.

La modelo | @karelyruiz

Si bien el evento fue de carácter amateur, los Stream Fighters se han posicionado como un fenómeno de entretenimiento digital, generando importantes ingresos por transmisiones, patrocinios y colaboraciones. El pago a cada participante refleja la magnitud del proyecto y la audiencia global que logra atraer.

Para Karely Ruiz, su debut en el boxeo no solo representó una nueva faceta en su carrera, sino también una oportunidad de consolidar su presencia en el ámbito del entretenimiento digital, más allá de su trabajo como modelo e influencer. La pelea formó parte de un evento que batió récords de vistas y recaudación.

La modelo | @karelyruiz

¿Qué hará con las ganancias?

En cuanto al dinero obtenido, Karely Ruiz anunció que donará todas sus ganancias a refugios para perros en situación de calle. La influencer ha sido reconocida por su apoyo a causas sociales, y en esta ocasión decidió destinar los aproximadamente 240 mil pesos a organizaciones que trabajan por el bienestar animal.

De esta manera, la modelo regiomontana demuestra que su participación en Stream Fighters 4 no solo tuvo un impacto mediático, sino también un propósito solidario, utilizando su popularidad y los recursos generados en el evento para apoyar a quienes más lo necesitan: los animales sin hogar.

La modelo | @karelyruiz