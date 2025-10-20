¡Otra opción! FOX One es anunciada como nueva plataforma en México

FOX (Fox Corporation) anunció oficialmente la llegada a México de su nuevo servicio de streaming por suscripción FOX One, una plataforma enfocada en contenido deportivo en vivo y bajo demanda que promete convertirse en la más completa del país.

El servicio ofrecerá más de 2,000 eventos deportivos en vivo al año, además de producciones originales exclusivas, consolidando la presencia de Fox en el mercado mexicano del streaming.

FOX One se lanzará de manera progresiva a través de Claro Video, Roku y otras plataformas de suscripción, y en las próximas semanas se espera la llegada de su aplicación independiente, que permitirá acceso directo al catálogo completo del servicio.

Catalogo de FOX One

El catálogo de FOX One incluirá una amplia oferta de ligas y competencias, entre ellas:

Futbol: Liga MX, Premier League, UEFA Champions League, UEFA Youth League, Ligue 1, Serie A, Copa Italia, Supercopa Italiana, Saudi Super Cup y CONCACAF Champions Cup.

Futbol femenil: Liga MX Femenil, Women’s Super League, Serie A Femenina y Coppa Italia Femenil.

Béisbol: Liga Mexicana de Beisbol y Liga Mexicana del Pacífico.

Motorsport: WRC, Formula E, MXGP y NASCAR México Series.

Otros deportes internacionales: United Football League y Pro Padel League.

Comunicado de FOX | X: @Somos_FOX

Además, FOX One incluirá contenidos originales y programas exclusivos como FOX Replay, FOX Cuadro Titular y Desenjacados, además de un nuevo talk show deportivo llamado Mother Soccer.

A pesar de que en el comunicado no se aclara, todo apunta a que por medio de FOX One se podrá ver todo el catalogo deportivo del propio FOX, Tubi y Caliente TV.