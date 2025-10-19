Pollo Ortíz se burla de la derrota de Argentina: "ahora sí, ni con ayudas"

La Selección de Marruecos Sub-20 hizo historia al vencer a Argentina y coronarse campeona por primera vez en el certamen. El duelo, disputado en Chile, dejó imágenes de tristeza entre los aficionados argentinos, que habían acompañado en gran número a su equipo. Sin embargo, fuera del campo, la victoria marroquí también desató polémica en redes sociales por un comentario del periodista mexicano Raoul 'Pollo' Ortíz.

El comunicador, conocido por su estilo directo y su rivalidad mediática con el futbol argentino, compartió una imagen en la que se veía a una aficionada de Argentina llorando tras la derrota. Junto a la foto, escribió un mensaje que rápidamente generó reacciones: “Mira che, TyCSports… por si ocupas una fotito para acabar el partido. Ahora sí, ni con ayudas.”

La burla del Pollo | Captura de pantalla

¿Qué ocasionó la burla del Pollo?

El mensaje del 'Pollo' Ortíz fue interpretado como una burla hacia la Albiceleste y hacia los medios argentinos, en especial TyC Sports, conocido por su cobertura apasionada de la Selección Argentia. En cuestión de minutos, la publicación se viralizó y recibió cientos de respuestas de aficionados molestos, quienes acusaron al comentarista de tener una actitud provocadora y envidiosa.

Entre las respuestas más destacadas se leyó: “Cuando te sientas un fracasado, pensá que hay mexicanos festejando un triunfo ajeno en un Mundial Sub-20.” Otros usuarios señalaron que la reacción del periodista era una muestra del resentimiento hacia el éxito reciente de las selecciones argentinas en diferentes categorías.

La burla del Pollo | Captura de pantalla

Un nuevo capítulo en la rivalidad México–Argentina

La reacción del 'Pollo' Ortíz reavivó la rivalidad futbolística entre México y Argentina, una disputa que suele intensificarse en redes sociales cada vez que uno de los dos países vive un resultado importante. Mientras algunos seguidores mexicanos celebraron el comentario con humor, la mayoría de los aficionados argentinos lo consideraron una falta de respeto hacia los jóvenes jugadores.

Derrota argentina | AP

La victoria de Marruecos Sub-20 no solo representó un logro histórico para el futbol africano, sino que también se convirtió en tendencia por el debate generado entre fanáticos de distintos países. El título marcó un antes y un después para la selección marroquí, que confirmó su crecimiento a nivel internacional.

Mientras tanto, la Selección Argentina Sub-20 deberá asimilar la derrota y enfocarse en su proceso de renovación. Pese a la tristeza del momento, el conjunto albiceleste continúa siendo una potencia en categorías juveniles, con una historia repleta de títulos y figuras que han brillado en el futbol mundial.

Derrota | AP