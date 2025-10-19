Yamal se agranda en la Kings League: “Vine a enseñarle como se tira un penal a Koundé”

Lamine Yamal dejó al Barcelona, por un momento, y se fue a la Kings League junto a Nicki Nicole en donde el también presidente de La Capital FC anotó un ‘penalti presidente’ en el estreno de su equipo en el Cupra Arena.

El juvenil aprovechó para hacer el tiro excepcional en el equipo en que se encuentran encargados su primo Moha y su amigo Souhaib. el español se metió a la cancha y chutó para engañar totalmente al guardameta en lo que representó en ese momento el empate. En entrevista con la Kings League resaltó que le mostró cómo se debería cobrar un penal a Koundé quein anteriormente falló el suyo: "Va para Koundé, que ya vino y falló el penalti presi, para enseñarle lo que tiene que hacer".

Yamal en la Kings League l CAPTURA

¿Yamal y Nicki Nicole siguen acaparando reflectores?

Lamine Yamal y Nicki Nicole siguen acaparando los reflectores, la pareja del momento no ocultan ni un segundo el romance que han catapultado desde hace semanas y ahora han aparecido con un bailecito en redes sociales.

Se ha viralizado un video en el que ambos aparecen frente a un espejo con el ritmo y de la música de fondo al parecer en un hotel, ambos muestran su ritmo y concluye con la artista frente a la cámara mientras el jugador del Barcelona se da la vuelta.

Nicki Nicole l AP

Flick acabó con los rumores de indisciplina

Hansi Flick habló previo al cotejo entre el Barcelona y Girona de la Jornada 9 de LaLiga y resaltó que no hay indisciplina por parte de Lamine Yamal como se había rumorado debido al constante vínculo y relación amorosa del jugador con Nicki Nicole.

“Me gustaría saber de dónde lo sacan. Es una tontería. Nunca, ni Deco ni la gente del club, me ha dicho nada. Confían mucho en mi trabajo y nunca me pedirán nada. Es una chorrada. No tengo nada que esconder. Si alguien ha dicho esto, miente, no es verdad”, declaró el entrenador del Barcelona.

Barcelona l AP

Cabe mencionar, que el juvenil español volvió a la titularidad después de la lesión sufrida hace algunos días antes de la Fecha FIFA, situación por la que no concentró con la Selección Española y decidió pasearse con su novia.

Yamal no logró anotar en su regreso pero alineó y después terminó por abandonar el encuentro en la victoria 2-1 del conjunto Blaugrana sobre el Girona para tomar el liderato momentáneo con 22 unidades tras nueve partidos disputados.

LaLiga l AP



