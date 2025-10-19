Marruecos, la segunda Selección africana en ganar el Mundial Sub-20

El futbol africano celebró un logro histórico con el título mundial conseguido por Marruecos en la Copa del Mundo Sub-20. El conjunto norteafricano venció 2-0 a Argentina en la final y se convirtió en la segunda selección del continente en conquistar este torneo, después de Ghana en 2009.

Festejo | AP

¿Qué Selecciones africanas han ganado el Mundial Sub-20?

El título representa un hito para el futbol africano, que vuelve a levantar un trofeo mundial juvenil después de 16 años. Marruecos se une así a Ghana como las únicas selecciones del continente en ganar un Mundial Sub-20, consolidando el avance de África en el panorama global.

Este logro también reafirma el proceso de desarrollo futbolístico que Marruecos ha impulsado en la última década. Tras el histórico cuarto lugar de su selección mayor en el Mundial de Qatar 2022, el éxito de la categoría Sub-20 confirma que el país ha establecido una base sólida para competir al más alto nivel.

Desde el inicio del encuentro disputado en la final del Mundial Sub-20, Marruecos mostró su determinación. Apenas al minuto 11, Yassir Zabiri adelantó a los africanos con una definición precisa que sorprendió a la defensa argentina. El gol tempranero cambió el ritmo del partido y marcó el rumbo de una final en la que los marroquíes mantuvieron la calma y el orden táctico.

Con trofeo | AP

Así fue la victoria de Marruecos

Argentina, fiel a su estilo, trató de imponer condiciones a través de la posesión y la circulación del balón, pero se topó con una defensa sólida y bien organizada. Marruecos resistió los intentos sudamericanos con disciplina y aprovechó cada oportunidad para generar peligro al contragolpe.

El segundo gol llegó al minuto 28, nuevamente por conducto de Zabiri, quien definió con potencia para sellar el 2-0 que resultó definitivo. Con esa anotación, Marruecos dio un paso firme hacia la gloria y dejó sin reacción a una Argentina que, pese a su insistencia, no logró romper la estructura defensiva rival.

Durante el complemento, la Albiceleste buscó con insistencia el descuento, pero el conjunto marroquí mantuvo su solidez y controló los tiempos del juego. La posesión fue argentina, pero la eficacia estuvo del lado africano. El pitazo final desató la euforia entre los jugadores y el cuerpo técnico, conscientes del momento histórico que acababan de alcanzar.

Para Argentina, la derrota fue un golpe doloroso. Mostró talento y control del juego, pero la contundencia estuvo ausente. Marruecos, en cambio, aprovechó cada ocasión y escribió su nombre junto a Ghana como los únicos campeones africanos de la categoría, marcando una nueva era para el fútbol del continente.

Festejo de Marruecos | AP



