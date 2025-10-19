Milan arrebata el liderato tras imponerse a la Fiorentina; Santi Giménez arrancó en la banca

Remontada rossonera. Con un doblete de Rafael Leao, Milan venció 2-1 a la Fiorentina tras haber estado 0-1 abajo en el marcador. A pesar de que Santiago Giménez inició en la banca, el delantero mexicano fue clave para la voltereta de su equipo, pues él provocó el penalti al minuto 86 que le dio la victoria a los dirigidos por Massimiliano Allegri, con la cual se pusieron en la cima de la Serie A.

Triunfo del Milan l AP

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE SANTIAGO GIMÉNEZ INICIÓ EN LA BANCA?

Desde que empezó la temporada 2025-26, Santiago Giménez no había iniciado en la banca en la Serie A. A lo largo de las primeras seis jornadas, el delantero mexicano fue titular en cada uno de los partidos de su equipo. Sin embargo, en esta campaña ya había tenido una suplencia, pero no fue en el torneo liguero, sino en la Coppa Italia.

En la primera ronda, Santi fue suplente en el partido ante Bari en San Siro. Aún así, el mexicano jugó la mayoría de dicho encuentro, pues apenas al minuto 17 ingresó tras la lesión de Rafa Leao. Desde ese entonces, Santiago acumulaba siete titularidades al hilo entre los seis juegos de liga y el de segunda ronda de la Coppa Italia.

Rafael Leao l AP

MILAN REMONTÓ CON DOBLETE DE RAFA LEAO Y VENCIÓ A LA FIORENTINA

Durante la primera mitad, las jugadas de gol escasearon para ambos equipos; incluso, tanto Milan como la Fiore apenas tuvieron un remate a gol. A pesar de las nulas opciones, el equipo local tuvo una oportunidad clara para abrir el marcador, pues Strahinja Pavlović disparó al borde del área chica, pero su remate se fue por un lado del arco rival.

Para la segunda parte, sin cambios de jugadores en la cancha, la narrativa del encuentro se mantenía igual, con el dominio de balón de los rossoneros y la escuadra visitante a la espera en zona baja. Aún con esto, los comandados por Stefano Pioli sorprendieron y cuando menos se esperaba, la pizarra se movió finalmente, para así ‘apagar’ San Siro por unos instantes.

Al minuto 55, luego de un tiro de esquina, en la segunda jugada hizo daño la Fiorentina. Desde la banda izquierda, Nicolo Fagioli mandó un centro a segundo poste, el cual bajó con la cabeza Luca Ranieri y después de unos rebotes entre jugadores del Milan, la esférica le cayó a Robin Gosens, quien con el arco abierto y sin marca solo tuvo que empujar ese balón para poner el 0-1.

De inmediato, Massimiliano Allegri realizó la primera modificación del encuentro, pues le dio salida a Zachary Athekame para el ingreso de Santiago Giménez. Con este cambio, el equipo local comenzó con su asedio ofensivo en busca de igualar el partido, algo que consiguió muy pronto.

Serie A l AP

En el 63’, el Milan creó una gran jugada colectiva con una serie de pases y luego de una asistencia de Pavlovic, fue Leao quien tomó el balón, recortó hacia adentro y con un remate raso a segundo poste venció a David de Gea, para así anotar su primer gol de la temporada y convertir el 1-1. Tras esto, el cuadro local mantuvo el dominio y al menos tuvo dos opciones para remontar.

Al minuto 75, Santiago Giménez estuvo cerca de romper su sequía goleadora con un remate de zurda, pero de Gea atajó y mandó la esférica a tiro de esquina. Después, el mismo delantero mexicano provocó un penalti, el cual cobró de manera efectiva Rafa Leao para completar la voltereta y consumar su doblete.

Allegri l AP

¿EN QUÉ POSICIÓN ESTÁ EL MILAN EN LA SERIE A?

Luego de siete jornadas, Milan llegó a 16 puntos de 21 posibles, colocándose como líderes de la Serie A. De cerca la siguen Inter, Napoli y Roma, equipos que tienen 15 unidades, apenas uno menos que los rossoneros. Para la próxima fecha, los dirigidos por Allegri recibirán en San Siro a Pisa.