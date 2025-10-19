¡Gol de líder! Real Madrid derrota a Getafe con solitario gol de Kylian Mbappe

Arrancó la Jornada 9 de LaLiga, consigo llega la pelea por la punta de la Tabla, con el Real Madrid como uno de los dos candidatos en la parte alta. Los Merengues, reafirmaron su candidatura al vencer por la mínima al equipo de Getafe desde el Coliseum.

Victoria del Real Madrid I @realmadrid

Empate amargo

Las acciones comenzaron muy temprano en el partido, con un par de llegadas por parte de Kylian Mbappé, pero estos terminaron por un costado de la portería del equipo local, defendida por el arquero, David Soria.

El Getafe hizo lo propio con algunos disparos de larga distancia y por parte de Luis Milla y un par de cabezazos de Adrián Liso, sin embargo, la suerte no estuvo del lado del Getafe que se iba con un sabor amargo al descanso sin poder abrir el arco del Belga, Thibaut Courtois.



@realmadrid

Gol con liderato incluido

La segunda mitad trajo mayor cantidad de emociones, empezando en los 56 minutos donde Franco Mastantuono advertía con un disparo de zurda, pero la bola se iba desviada. De igual forma, el de Viena Austria, David Alaba, intentó de larga distancia, pero la bola se negó en ambas ocasiones.

Festejo del Real Madrid I @realmadrid

El partido se rompió a los 73 minutos, cuando el ídolo del Real Madrid, Vinicius Junior ingresó al campo, causando las molestias del público que se cayeron en insultos para el ‘7’ de los Blancos.

En su primer jugada, Vini causó la expulsión del defensor también recién ingresado, Allan Romeo Nyom, quien cometió una falta que le bastó para ver el cartón rojo poco menos de cinco minutos después de haber entrado al partido.

Tras la expulsión, el ataque del Madrid aprovechó el desconcierto del Getafe y con un pase preciso de Arda Güler, Mbappé quedó mano a mano al arco y este no perdonó para así poner arriba 0-1 a los dirigidos por Xabi Alonso.

Unos minutos después del gol, el juego en el medio campo se rompió y Vinicius recibió en la banda izquierda, sin embargo, fue derribado por una agresión de Álex Sancris, quien vio la segunda tarjeta amarilla y dejó con nueve al equipo de casa.

Al final, con un par de oportunidades para ambos equipos, el colegiado hizo sonar su silbato y dio por terminadas las acciones. Con la victoria, el Real Madrid se queda con la punta de la tabla con 24 puntos. Por su parte, Getafe permanecerá en la posición 12 con 11 unidades.

Duelo Getafe vs Real Madrid I @realmadrid