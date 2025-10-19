¡Carlos V sigue siendo el rey! Messi gana la Bota de Oro pero no logra récord en la MLS

Finalizó la temporada regular en la MLS donde Lionel Messi acaparó todos los reflectores adjudicándose la Bota de Oro después de firmar una campaña histórica pero que se quedó cerca del récord ostentado por Carlos Vela con Los Angeles FC.

El astro argentino colaboró con 48 contribuciones a gol en la reciente temporada quedándose a uno de la marca ostentada por el atacante mexicano en 2019 (49). Además el exjugador de LAFC sigue teniendo la marca de goles de 34.

Lionel Messi l InterMiamiCF

Lionel Messi se quedó con 29 goles para ubicarse como el cuarto máximo goleador en una sola campaña para la MLS; el segundo puesto para Josef Martínez con 31 anotaciones en 2018 yen tercer puesto se encuentra Zlatan Ibrahimovic con 30 en 2019.

Inter Miami se dio un paseo con Nashville

El Estadio Geodis vivió una noche inolvidable para Inter Miami y en especial para Lionel Messi. En lo que fue la última jornada de la temporada regular en la MLS, este 18 de octubre día del Señor de los Milagros, el conjunto de Florida derrotó 5‑2 a Nashville SC gracias a una exhibición ofensiva, con tres goles del astro argentino.

Inter Miami l InterMiamiCF

El ‘10’ de la Albiceleste abrió el marcador en el minuto 34, posteriormente hizo su segundo tanto de penal en el 63 y finalmente en los minutos finales del encuentro en el Geodis Park terminó por marcar su triplete y cerrar su gran temporada.

Con los tres goles de esa noche, Messi alcanzó un total de 29 anotaciones en la temporada regular, consolidándose como líder absoluto de la tabla de goleadores. Sus perseguidores más inmediatos seguido por Bouanga y Surridge.

MLS l InterMiamiCF

Inter Miami de cara a Postemporada

Javier Mascherano, estratega del Inter Miami resaltó el juego catapultado en desarrollo del mismo: “El primer tiempo fue complicado, carecimos de ideas ofensivas, pero cambiamos la intensidad en la segunda mitad y salimos con autoridad”.

Las ‘Garzas’ finalizaron su fase regular para meterse a la postemporada como el tercer equipo sembrado en la Conferencia Este con 65 unidades; producto de 19 victorias, ocho empates y siete derrotas, siendo el equipo que menos partidos perdió.



Inter Miami rumbo a la siguiente ronda l InterMiamiCF