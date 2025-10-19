Memo Ochoa se lleva goleada en el Clásico de Limassol

El inicio de la Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y para Memo Ochoa que busca llegar a su sexta justa veraniega y la ruta no le pinta nada bien luego de registrar una goleada más en contra, ahora dentro de la Jornada 7 de Chipre.

El mexicano fue titular en el Clásico de Limassol entre el AEL, equipo del canterano americanista, y Aris en la que la balanza se inclinó solamente de un solo lado con marcador de 4-0 para registrar su tercera derrota en los últimos cuatro cotejos.

Tras los primeros minutos parecía que iba a ser un partido de pocos goles y así terminaría la primera parte sin anotaciones; sin embargo, la lluvia de goles estaría reservado para la parte complementaria en donde los locales se desataron.

Apenas en los minutos iniciales del segundo tiempo llegaría el primer tanto por conducto de Veljkco Nikolic, pero ocho minutos después el marcador se extendería obra de Mihali Mayambela que al 56’ hacía vibrar a la afición.

Al 61’ tocaría turno para Jaden Montnor para poner el tercero fulminante sobre el cuadro de Guillermo Ochoa y para cerrar con broche de oro llegaría el doblete de Veljko Nikolico en los minutos finales para sellar las tres unidades.

¿Cómo van en la clasificación?

Con el resultado el Aris Limassol se ubica en el tercer puesto con 16 unidades; producto de cinco victorias, un empate y una derrota, con 15 goles a favor y apenas cuatro en contra. El cuadro de Radkov está solo por debajo de Pafos y Omonia.

Por su parte, el equipo del guardameta mexicano es décimo con siete unidades; resultado de dos victorias, un empate y cuatro derrotas. Cabe mencionar, que en la fecha anterior había roto una racha de cuatro juegos sin victoria.

¿Cuál será su siguiente partido?

AEL volverá a casa en busca de sacar una victoria ante Krasava Ypsonas en la octava fecha, por su parte el Aris Limassol tendrá su juego en la Copa Chipre dentro de la Primera Ronda ante PAC Omonia 29 M.

