¡Directo a la Premier! Toluca golea a Querétaro y reafirma su candidatura al título

Arrancó la Jornada 13 del Apertura 2025 y tras la inauguración el pasado viernes, fue turno para el Campeón de hacer su aparición y tal como la estadística lo dictaminó, los Diablos Rojos del Toluca se impusieron de maner sencilla a los Gallos Blancos del Querétaro, con un abrumador 4-0.

Tercer gol de Toluca I IMAGO7

Fiesta en el Nemesio Diez

La balanza se vio inclinada desde antes del arranque del primer tiempo, ya que la afición de los Diablos presentó un ‘Tifo’ impresionante en apoyo a su equipo, miso que se mostró durante toda la ceremonia de la Liga MX y que sin duda se robó los suspiros de todos los presentes en el estadio.

Gol de Paulinho I IMAGO7

Ya en el rectángulo verde, los Choriceros hicieron valer su imponente localía; dejando a los Gallos sin balón y controlando la esférica desde el minuto 1, los Diablos se hicieron valer en el marcador apenas al minuto 15, luego de que un mal rechace el portero Allison, terminó en una volea impresionante de Nico Castro en los linderos del área, terminó dentro de las redes.

El gol de castro solo dio inicio al infierno que vivió Querétaro los próximos 75 minutos, pues nuevamente Toluca llegó a la portería rival; gracias a una buena triangulación por parte Alexis Vega, Marcel Ruiz y ‘Canelo’ Ángulo, este último sirvió un penal en movimiento para Paulinho, quien de pierna zurda mandó a guardar el segundo de la noche apenas a los 22 del primer tiempo.

Toluca cerró uno de los mejores primeros tiempos de un equipo en Liga MX, con un ‘recuerdito’ para el orgullo de los Gallos de parte de Alexis Vega. Luego de que Omar Mendoza derribara a Paulinho y el colegiado marcara la pena máxima, Vega tomó el balón y con sangre fría definió a lo Panenka y de este modo tierra la Bombonera con el 3-0.

Duelo Toluca vs Querétaro I IMAGO7

El principal candidato al título duerme como líder

Ya para el segundo tiempo, los Gallos dirigidos por Benjamín Mora, se sacudieron los fantasmas del mal comienzo y comenzaron a llegar en un par de ocasiones al área de Hugo Gonzales, sin embargo, la suerte y la mala definición de los visitantes los dejo en la orilla de romper el cero.

Cuando todo parecía finiquitado, los locales volvieron a poner marcha en la velocidad del juego y en una jugada de auténtico pizarron; Hector Herrera puso de tres dedos un pase a Paulinho, este de manera precisa le puso de cabeza una asistencia a Canelo Ángulo, quien de zurda mandó el balón al palo derecho de Alison, finiquitando las acciones al minuto 66.

El equipo de Toluca cierra una nueva jornada como líder de la Tabla General de la Liga MX y podrá pensar de manera tranquila en su siguiente duelo, ante los Xolos de Tijuana. Por su parte, Querétaro volverá ‘herido’ a casa, para recibir en la fecha doble a las Chivas Rayados del Guadalajara.

Gol de Canelo Ángulo I IMAGO7