Chivas vs Mazatlán FC EN VIVO Liga MX Jornada 13 Apertura 2025

Regresa la emoción de la Liga MX con un partido que promete mucho en Guadalajara cuando las Chivas reciban al Mazatlán FC en el Estadio Akron, en el duelo correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025. Con un cierre de torneo cada vez más apretado, ambos equipos llegan con la necesidad de sumar, aunque por motivos muy distintos.

El equipo dirigido por Gabriel Milito atraviesa su mejor momento del campeonato. Después de un arranque lleno de altibajos, el Rebaño Sagrado hiló tres victorias consecutivas, algo que no lograba desde hace varios torneos, y eso los tiene de nuevo en la conversación por los puestos de Liguilla. Con 17 puntos en la tabla, Chivas ya no solo piensa en asegurar el Play-In, sino que ahora mira hacia arriba, a solo tres unidades del sexto lugar.

Más allá de los números, el cambio más notorio en el conjunto rojiblanco ha sido la actitud. Milito parece haber encontrado la fórmula que tanto buscaba: un equipo más agresivo, con transiciones rápidas y jugadores decididos a ir al frente. “Estas tres victorias nos devolvieron la confianza, pero no podemos relajarnos. Hay que mantener la misma hambre”, advirtió el técnico argentino en la conferencia previa al partido.

La afición también ha respondido. En Guadalajara se respira optimismo, y el Estadio Akron promete una gran entrada para respaldar al equipo en un encuentro que puede marcar un punto de inflexión. Si Chivas logra sumar tres puntos, se consolidará entre los aspirantes a la clasificación directa y confirmará su resurgimiento en el torneo.

Mazatlán busca la sorpresa y la esperanza en el Akron

Del otro lado, el Mazatlán FC llega con la obligación de sumar si quiere mantener viva la ilusión del Play-In. Los Cañoneros ocupan actualmente la posición 13 de la tabla con 11 puntos, y aunque vienen de vencer al Atlético San Luis, su rendimiento ha sido irregular. A veces muestran una propuesta atractiva y competitiva, pero la falta de constancia los ha castigado en momentos clave.

El técnico mazatleco reconoció que el reto en Guadalajara será mayúsculo. “Sabemos que no será un partido sencillo, pero queremos demostrar que podemos competir contra cualquiera”, declaró en la previa. Si logran capitalizar las oportunidades que se presenten, Mazatlán podría complicar al favorito y revivir en el torneo.