¡Tienes que cerrar el estadio! Alexis Vega anota gol a lo Panenka contra Querétaro

Tras el parón por Fecha FIFA, la Liga MX y sus grandes e icónicos momentos están de regreso, siendo el actual campeón, Toluca, el protagonista de uno de ellos en esta Jornada 13, de la mano de Alexis Vega.

Equipo de Toluca I IMAGO7

Aquí sí

Luego de su discreta participación con la Selección Mexicana, uno de los referentes del equipo Choricero, Alexis Vega, regresó a las filas de los Diablos, donde apenas en el primer tiempo del juego contra los Gallos del Querétaro, ya dio de qué hablar, esto tras su anotación desde el punto penal.

Durante la primera parte del juego entre Diablos y Gallos, el defensor de Querétaro, Omar Mendoza, derribó al atacante Escarlata, Paulinho. Tras la acción, el árbitro, Luis Enrique Santander, marcó la pena máxima para los locales.

Vega previo al penal I IMAGO7

El encargado en cobrar el penal fue Alexis Vega, quien con sangre fría tomó el balón, lo colocó en el manchón del área chica y se perfiló de pierna derecha para cobrar su disparo. Luego de tomar distancia y mirar con atención al portero Allison, Alexis corrió hacia la bola y para sorpresa de todos, este no cobró de manera convencional, pues lanzó un disparo a los ‘Panenka’, engañando por completo al arquero.

El canterano de los Diablos corrió hacia la banda y con la barra del Toluca celebró con todo lo que significó el tercer gol de su equipo, mismo que sentenció el juego ante Querétaro, dejando apenas a los 33 minutos un marcador de 3-0 a favor del campeón del futbol mexicano.

Tanto la afición como la transmisión del juego se le entregaron al mexicano, pues luego de desaparecer con el Tricolor en los duelos ante Colombia y Ecuador, vuelve a acaparar los reflectores y a ganarse los aplausos del sirope respetable que se da cita en el Nemesio Diez.

Duelo Toluca vs Querétaro I IMAGO7

Dominio Diablo y Jornada histórica

El equipo del Toluca volvió a demostrar su poderío al ataque y su capacidad de demostrar su calidad dentro del rectángulo de juego, pues no solo el marcador refleja su superioridad ante el Gallo, sino también el futbol en conjunto creado por Antonio ‘Turco’ Mohamed, poniendo nuevamente como candidato a campeonar a su equipo.

El penal a lo Panenka no solo significó la goleada de Toluca, sino que también fue el gol número 24 de lo que va de la Jornada 13 con apenas seis partidos, convirtiéndose en una de las mejores fechas del torneo mexicano en toda su historia y que a falta de juegos por delante, podría romper una nueva marca.

Gol de Alexis Vega I IMAGO7