Toluca vs Querétaro EN VIVO Liga MX Jornada 13 Apertura 2025

La Liga MX sigue encendida y vive uno de los duelos más esperados de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025, cuando el Toluca reciba en casa a los Gallos Blancos de Querétaro. El partido se disputa en el Estadio Nemesio Diez, donde los Diablos Rojos buscan alargar su racha triunfal y seguir firmes en la cima del campeonato.

El cuadro toluqueño llega en estado de gracia. Bajo la dirección de Antonio Mohamed, el equipo ha desplegado un futbol ofensivo, dinámico y contundente, lo que lo mantiene como el líder del Apertura 2025 con 28 puntos, producto de 9 victorias, 1 empate y solo 2 derrotas. Su diferencia de goles de +19 refleja el dominio que ha mostrado tanto en casa como de visitante.

En la Jornada 13, Toluca dio una verdadera exhibición frente a León, imponiéndose 4-2 con anotaciones de Jesús Angulo, un doblete de Paulinho y un tanto de Alexis Vega, quien atraviesa uno de sus mejores momentos desde su regreso al equipo. La victoria consolidó una racha impresionante: siete triunfos consecutivos, incluyendo su consagración reciente en la Campeones Cup, donde también demostraron su poderío ofensivo.

El trabajo de Mohamed ha sido clave en la transformación de los Diablos. El estratega argentino ha sabido equilibrar experiencia y juventud, potenciando el talento de jugadores como Marcel Ruiz, Jesús Gallardo, Vega y Tiago Volpi, quien ha sido un líder tanto dentro como fuera de la cancha. Con el boleto a Liguilla prácticamente asegurado, el objetivo del Toluca ahora es claro: cerrar el torneo como superlíder y mantener el ritmo competitivo rumbo a la fase final.

Querétaro, ante el desafío de frenar al líder

En contraste, el panorama de los Gallos Blancos de Querétaro es muy distinto. El conjunto dirigido por Benjamín Mora ha tenido un torneo irregular, con apenas 11 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y 7 derrotas, ubicándose en el puesto 14 de la tabla general y fuera de la zona de Play-In. Sin embargo, el equipo llega con un ligero impulso anímico tras su victoria 3-1 ante Puebla en la jornada pasada, resultado que le devolvió esperanzas de pelear por un lugar en la siguiente fase.

Querétaro es consciente del reto que representa visitar el Infierno toluqueño, una de las plazas más complicadas del futbol mexicano. Para aspirar a un resultado positivo, los Gallos deben ofrecer su mejor versión y evitar los errores defensivos que les han costado puntos en partidos recientes. Hombres como Pablo Barrera, Ali Ávila y Jonathan Perlaza tendrán que asumir el liderazgo en el ataque y aprovechar los contragolpes, su principal arma ante un rival que suele dejar espacios al adelantar líneas.

El desafío para Mora será contener la ofensiva más poderosa del torneo sin renunciar al ataque. La clave estará en mantener la concentración y resistir la presión que Toluca ejerce desde el primer minuto. Aunque los Gallos parten como víctimas en el papel, el futbol mexicano ha demostrado que las sorpresas siempre son posibles, especialmente cuando se juega con hambre de revancha.