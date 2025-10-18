América y Pac-Man lanzarán uniforme edición limitada en homenaje al Día de Muertos

América y Pac-Man se unieron el torneo pasado para una de las colaboraciones más entrañables en la Liga MX. Ahora, en el marco del Día de los Muertos, las Águilas y la compañía japonesa Bandai anunciaron una nueva colaboración, en homenaje a la festividad mexicana.

“Esta colaboración especial rinde un respetuoso homenaje al legado cultural y las tradiciones atemporales de esta festividad, uniendo el poder del futbol y los videojuegos para ofrecer a los aficionados una experiencia inolvidable el 21 de octubre de 2025. Esta colaboración presenta experiencias, productos y momentos exclusivos que capturan la esencia de dos iconos, ofreciendo emoción tanto dentro como fuera del campo”, se lee en el comunicado.

América | IMAGO7

El comunicado mencionó que parte de la celebración será con una playera conmemorativa con un escudo y tipografía especial. Además, los aficionados azulcremas podrán adquirir el jersey que usarán los jugadores en el partido ante Puebla por medio de la página oficial del club.

La cita será ante La Franja en el Estadio Ciudad de los Deportes en la Jornada 14. La última vez que América y Pac-Man se unieron fue el Clausura 2025 en el partido ante Mazatlán, que terminó con un marcador favorable para el cuadro azulcrema.

El primer homenaje | MAGO7

¿Qué otras actividades tendrá la fusión entre ambos?

El conjunto del América informó que dentro del estadio, como en las redes sociales, los aficionados podrán disfrutar de una serie de actividades y regalos conmemorativos. Todo a través de las redes de las Águilas y de Pac-Man.

Primera colaboración | IMAGO7

“Esta iniciativa forma parte del compromiso continuo de ambas marcas por celebrar y difundir la cultura mexicana, conectando generaciones a través de experiencias que combinan tradición, deporte y entretenimiento”, afirma el comunicado.

Duelo definitorio

El partido ante Puebla será uno de los más importantes para el América en la lucha por la clasificación directa a Liguilla. Además, las Águilas tratarán de llegar con mejor forma después del Clásico Joven ante Cruz Azul.

América | IMAGO7