Afición de Cruz Azul cuelga intimidante manta contra América en puente a horas del Clásico Joven

El Clásico Joven entre Cruz Azul y América llega con todos los ingredientes para ser uno de los partidos más intensos de la Jornada 13 del Apertura 2025. Ambos equipos atraviesan momentos distintos, pero comparten la necesidad de sumar puntos en la recta final del torneo. Para La Máquina, el duelo tiene un valor especial, no solo por la rivalidad histórica, sino también por el mensaje que su afición lanzó en las calles horas antes del encuentro.

Manta de Cruz Azul | ESPECIAL

¿Qué decía la manta que colgó la afición del Cruz Azul?

En el sur de la Ciudad de México, los seguidores celestes colgaron una lona que rápidamente se volvió viral en redes sociales. “100 años de historia por tus árbitros”, se leía en el mensaje, una clara alusión a las polémicas arbitrales que, según los aficionados de Cruz Azul, han favorecido al América a lo largo de los años. El gesto no pasó desapercibido y encendió la conversación en la previa del partido más esperado de la jornada.

El mensaje ha dividido opiniones entre las dos aficiones. Mientras los cementeros lo consideran una expresión legítima de inconformidad, los americanistas lo tomaron como una provocación innecesaria, respondiendo con burlas y comentarios en redes sociales. En cualquier caso, el texto se convirtió en el tema más comentado del día y le añadió un toque de tensión extra al Clásico Joven.

Este tipo de manifestaciones son parte del folclore del futbol mexicano, especialmente en enfrentamientos con tanta historia como el Cruz Azul vs América. La rivalidad, que ha vivido capítulos memorables en finales y liguillas, vuelve a encenderse justo cuando ambos equipos pelean por la parte alta de la clasificación.

Mensaje de afición de Cruz Azul | ESPECIAL

Así llegan Cruz Azul y América al Clásico Joven

En lo deportivo, el América llega al duelo en gran forma, ocupando el segundo lugar de la tabla con 27 puntos, producto de ocho victorias, tres empates y solo una derrota. Los dirigidos por André Jardine buscan mantenerse en la pelea por el liderato y reafirmar su condición de favoritos al título, tal como lo han hecho en los últimos torneos.

Por su parte, Cruz Azul encara el compromiso con la obligación de ganar ante su gente y dar un golpe de autoridad. Nicolás Larcamón ha mostrado un discurso mesurado, pero es consciente de que este partido puede marcar el rumbo de su equipo en la parte final del campeonato. Un triunfo ante el acérrimo rival sería clave para mantener viva la confianza del vestuario.

El ambiente previo al Clásico Joven refleja la pasión y la historia que envuelven este enfrentamiento. Tanto en la cancha como fuera de ella, los protagonistas saben que no es un partido más. La presión, el orgullo y el deseo de revancha están presentes en ambos bandos, lo que garantiza un espectáculo cargado de intensidad.

El Clásico Joven promete emociones fuertes. América quiere reafirmar su poderío, mientras que Cruz Azul busca hacer valer su orgullo. Y aunque la polémica ya se adelantó en las calles, el verdadero desenlace se definirá dentro del campo.

En acción | IMAGO7



