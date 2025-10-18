¡En el alambre! Estos son los números de Fernando Gago con el Necaxa

Fernando Gago tiene al Necaxa al borde de la eliminación en el Apertura 2025; el argentino ha dejado mucho que desear después de tomar las riendas al conjunto hidrocálido en el presente torneo, donde apenas ha podido ver el triunfo en dos ocasiones.

El director técnico de las Chivas arribó antes del inicio de este torneo de manera sorpresiva debido a la forma en que terminó por salir del conjunto tapatío; sin embargo, la directiva le dio la oportunidad; sin embargo, la afición del futbol mexicano no dejó pasar el momento para criticar esta decisión.

Fernando Gago l IMAGO7

Ahora tras 13 juegos disputados su permanencia está en el filo de la butaca, el entrenador argentino se llevó una cantidad de goles considerables en su visita más reciente a los Tigres, partido que terminó con marcador de 5-3 para los felinos.

La cuota goleadora en contra lo han dejado con 26 goles en contra por 14 a favor y ubicándose en el lugar 17 de 18 con apenas 9 unidades; producto de dos victorias, tres empates y ocho derrotas; sus únicos triunfos fueron ante Querétaro y Puebla.

Gago, DT de Necaxa l IMAGO7

¿Qué dijo Gago tras el partido ante Tigres?

Fernando Gago habló en conferencia de prensa después de la dura derrota del Necaxa en el Universitario de Nuevo León y aseguró que él es el máximo responsable de los resultados y expresó algunos puntos finos del partido.

“La derrota duele desde los puntos es muy buena campaña ya lo vengo diciendo y está claro soy el máximo responsable , hoy creo que el partido tuvo varios momentos, creo que lo tuvimos controlado nos pusimos arriba en el marcador, lo volvemos a empatar", resaltó.

El entrenador también recalcó que hubieron errores que aún persisten durante el trámite del partido y esos mismos han sido factor en el marcador y no es de hoy: “Cometemos errores en situaciones muy claves entonces eso nos está costando muchísimo, cada error es un gol del rival pero lamentablemente esto es futbol y se juega con el resultado y los resultados no son buenos”.

Fernando Gago en la cuerda floja l IMAGO7

¿Cuál es el próximo partido?

Necaxa, todavía con Fernando Gago, se enfrentarán en la próxima fecha al Cruz Azul donde prácticamente se estarían despidiéndose del torneo si llegara a sumar una derrota más en Aguascalientes, ante uno de los favoritos a llevarse el título.



Necaxa l IMAGO7