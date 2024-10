Oficial: Fernando Gago es presentado como nuevo DT de Boca Juniors

Ya es oficial. Este lunes, el equipo argentino, Boca Juniors, presentó a Fernando Gago como su nuevo director técnico. Después de una polémica salida de Chivas, el estratega llegó a un acuerdo con el equipo xeneize y ahora tomará el banquillo de Boca.

"En esta institución, me hicieron crecer como persona como jugador. Lo voy a disfrutar mucho... Hoy me toca estar de entrenador del club donde me críe, voy a intentar dar lo mejor de mí”, fueron las primeras palabras del estratega argentino.

Gago ahora llega para ocupar el puesto que dejó Diego Martínez. El entrenador dejó a Boca tras nueve meses donde logró conseguir 20 triunfos, 15 empates y 10 derrotas. Registró una efectividad de puntos de 55,5 por ciento.

Gago también confesó que, hoy cumple un sueño al poder dirigir al equipo de 'sus amores' “Los sueños y la imaginación siempre están... Hay muchas veces que los sueños no se cumplen y hay veces que también se cumplen. Hoy es el momento, me siento en un momento personal muy bueno y creo que se acomodaron todo para que hoy esté sentado en esta silla”.

El exestratega de Chivas llega al club argentino con la tarea de mejorar los resultados y poner a Boca en las primeras posiciones, ya que de momento, los xeneizes son décimos generales del campeonato.

Como jugador de Boca Juniors, Gago vivió dos etapas, en las cuales jugó 199 partidos, marcó nueve goles, dio 18 asistencias, ganó tres títulos internacionales y nueve campeonatos en total.

Ahora, en su trayectoria como técnico, Fernando llega al equipo xeneize con un 53 por ciento de rendimiento, sustentado por un historial de 77 victorias, 42 empates y 54 derrotas en total con los tres equipos que ha dirigido al momento (Aldosivi, Racing y Chivas).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Fernando Gago aseguró que 'vuelve a casa' tras aterrizar en Argentina