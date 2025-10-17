Liga MX: Así va la Tabla General del Apertura 2025

Arrancó la Jornada 13 del Apertura 2025 con feria de goles en tres partidos que abrió el telón, después del parón por Fecha FIFA, en la Angelópolis Puebla sorprendió y terminó por derrotar con marcador de 4-3 sobre Tijuana.

Los Xolos dejaron puntos en el camino para abrir opciones a diversos equipos con el sueño de meterse a la Liguilla; el conjunto fronterizo se quedó con 20 unidades en el sexto puesto, abajito aparece Pachuca, Bravos de Juárez y Chivas con 20, 18 y 17 puntos.

Tigres goleó al Necaxa l IMAGO7

Por su parte, los Tigres en otro juego de muchos goles terminó por vencer al Necaxa con marcador de 5-3 para llegar a 26 puntos y meterse en el top tres de la clasificación con una gran actuación de Juan Brunetta y una destacada participación en el ataque de Diego ‘Chicha’ Sánchez que aterrizó del Mundial Sub-20.

Finalmente, la cartelera se cerró con la victoria del Atlético San Luis sobre los Rojinegros del Atlas con las mínimas esperanzas tras llegar a 13 unidades y por ahora se mantiene en el décimo puesto arañando el Play-In por diferencia de goles, encima de los Pumas.

Atlético San Luis l IMAGO7

¿Cómo van los primeros lugares?

Esta Jornada 13 llega con el Toluca liderando la tabla con 31 unidades, los actuales campeones golearon en casa 4-0 a los Gallos Blancos de Querétaro y se confirman como el máximo contendiente al titulo.

Junto con los Diablos se posiciona el Cruz Azul, quien se colocó como el segundo mejor del torneo tras derrotar en el Clásico Joven a las águilas del América y gracias el empate de los Rayados con los Pumas.

Victoria de Toluca ante Querétaro I IMAGO7

Nuevos panoramas para la Jornada 14

Tras el fin de la Jornada con el duelo entre Águilas y Azules, los equipos cierran filas este fin de semana para ya pensar en la Jornada 14, misma que llegará a mediados de semana y que podría definir el destino de varios equipo de cara al cierre del torneo regular.

Gol de Cruz Azul I IMAGO7





.