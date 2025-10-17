Atlético de San Luis vence a Atlas y consigue su primer triunfo en su estadio

Termina la maldición en casa. Atlético de San Luis venció 2 a 0 al Atlas y acabó con la mala racha ante su gente. El equipo de Guillermo Abascal se impuso a Diego Cocca y sus dirigidos, para obtener su primer triunfo en el presente torneo en casa.



San Luis terminó con su racha de tres juegos al hilo sin victoria, con las anotaciones de João Pedro y Óscar Macías, además de concluir con el destacado paso del conjunto rojinegro, quienes habían sumado dos victorias consecutivas.



En los primeros minutos del juego, Atlas se pudo colocar al frente. Después de que Juan Manuel Sanabria se resbaló al cortar la pelota y dejó en ventaja a Gustavo Ferrareis, quien esperó a la salida del arquero y asistió a Uros Durdevic. Este conectó de primera intención, pero su disparo fue bloqueado.

Imágenes del San Luis vs Atlas | MEXSPORT

El primer gol del encuentro se generó a través de una revisión en el VAR. Después de que João Pedro recibió una infracción dentro del área de Matheus Doria, el árbitro central sancionó la pena máxima, la misma que convirtió João Pedro para colocar el 1 a 0 en el partido.



Atlas intentó reaccionar en el juego; sin embargo, el conjunto tapatío no generó peligro en el marco rival. Por lo que la jugada más clara para los Rojinegros llegó con una mala salida de Robson Bambu, quien perdió el balón dentro del área; pese a ello, los Zorros no pudieron concretar la opción.



Minutos más tarde, Sergio Hernández se fabricó una opción al llegar por el costado izquierdo y, tras eludir la marca rival, sacó un disparo potente en donde Sánchez atajó de gran manera para evitar el tanto del empate.

Imágenes del San Luis vs Atlas | MEXSPORT

Atlético de San Luis fue creciendo poco a poco conforme transcurrieron los minutos, al grado de convertir el segundo tanto que sepultó los ánimos de los dirigidos por Diego Cocca.



En una gran jugada colectiva, Juan Manuel Sanabria llegó por la banda y envió un centro preciso al área, donde apareció Óscar Macías, quien, sin presión ni marca, remató de cabeza para vencer a Camilo Vargas y ampliar la ventaja con el 2 a 0.

Imágenes del San Luis vs Atlas | MEXSPORT

En la parte complementaria, Atlas estuvo cerca de acortar distancias, luego de que Alfonso González sacó un zapatazo cruzado que pasó acariciando el poste de Andrés Sánchez, ahogando el grito de gol en la afición rojinegra, en la opción que pudo cambiar el rumbo del juego.



Atlas intentó, buscó, pero se mostró inoperante en ofensiva, pese a mandar a sus mejores hombres en ofensiva, mientras que Atlético de San Luis sobrellevó el encuentro para conseguir un triunfo clave en el proceso de Guillermo Abascal.