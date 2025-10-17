¡Fiesta en el Volcán! Tigres vence a Necaxa con triplete de Brunetta y feria de goles

En un duelo lleno de emociones y goles, Tigres derrotó 5-3 al Necaxa en el Estadio Universitario, en partido correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025. Juan Brunetta fue la gran figura de la noche al marcar un triplete que encaminó el triunfo felino.

El encuentro arrancó con intensidad desde los primeros segundos, cuando Ozziel Herrera probó suerte con un disparo que se fue por encima del arco. Sin embargo, fue el Necaxa quien pegó primero al minuto 17: Diber Cambindo aprovechó un pase de Tomás Badaloni, se escapó por velocidad y definió dentro del área para el 1-0.

Ángel Correa l IMAGO7

La respuesta regiomontana no tardó. Al minuto 23, una jugada colectiva entre Gignac y Ángel Correa terminó con un potente disparo de zurda de Brunetta dentro del área para empatar el marcador. Tigres siguió insistiendo con llegadas claras, pero el conjunto visitante también generó peligro, como un cabezazo de Cambindo al 28 que pasó por arriba.

Al 35, Brunetta volvió a aparecer con un golazo de fuera del área, disparando de primera intención sin dejar caer el balón para darle la vuelta al marcador. Poco después, Gignac intentó ampliar la ventaja con un tiro libre que pasó cerca, y al 45, Cambindo volvió a empatar tras aprovechar el balón dentro del área y definir con pierna derecha.

Cambindo l IMAGO7

Triplete de Brunetta

En tiempo agregado del primer tiempo, Tigres recuperó la ventaja 3-2 con el tercer gol de Brunetta, quien aprovechó una asistencia de Ozziel Herrera dentro del área para marcar su hat-trick. Con ese marcador se fueron al descanso.

El complemento mantuvo el ritmo alto. Necaxa intentó con un tiro libre de Palavecino al 51 que desvió Nahuel Guzmán, mientras que Ozziel Herrera estrelló un balón en el poste al 58. Dos minutos más tarde, Palavecino volvió a probar desde fuera del área, pero su disparo se fue arriba.

Al 62, Diego “Chicha” Sánchez recuperó una pelota y sirvió para Ángel Correa, quien definió dentro del área para el 4-2. Tigres rozó el quinto al 70 con otro disparo de Brunetta que pegó en el travesaño, pero Necaxa recortó distancias al 71 gracias a Ricardo Monreal, que marcó el 4-3 entrando solo al área.

Triplete de Brunetta l IMAGO7

¿Quién selló la goleada?

Finalmente, al minuto 88, Diego Lainez selló la victoria felina con un remate de cabeza tras una asistencia del propio Sánchez, firmando el 5-3 definitivo. Con este resultado, Tigres llega a 26 puntos y se coloca en el tercer lugar de la tabla, mientras que Necaxa permanece en la parte baja con apenas nueve unidades.

Tigres golea al Necaxa l IMAGO7