Fernando Gago tras la derrota ante Tigres: "Yo soy el responsable"

Luego de la derrota ante el equipo de Tigres, el técnico argentino del Necaxa, Fernando Gago, expresó su sentir tras la victoria de los felinos en el Estadio Universitario.

"La verdad es que las derrotas duelen. Desde los puntos es una muy mala campaña, ya lo vengo diciendo y está claro que soy el responsable. Hoy creo que el partido tuvo varios momentos donde creo que lo tuvimos controlado, nos pusimos en el marcador, nos volvemos a empatar, cometemos errores en situaciones muy claves, entonces eso nos está costando muchísimo.”

Imágenes del Tigres vs Necaxa | MEXSPORT

Además, Gago mencionó que a pesar de los momentos mostrados por el Necaxa, este resultado no lo deja satisfecho.

"A ver, tranquilo no me deja jugar resultados malos. Nosotros veníamos con la ilusión de sumar y eso es lo que veníamos a buscar. Creo que, vuelvo a repetir y vuelvo a decir lo mismo que dije recién, hubo momentos que lo tuvimos ese partido, lo controlamos, lo jugamos como queríamos jugarlo, pero bueno, lamentablemente tenemos un resultado en contra".

El siguiente compromiso de los de Aguascalientes, es ante Cruz Azul, por lo que Fernando Gago sabe la importancia de sumar puntos.

"Sí, a ver, nosotros necesitamos sumar, eso está claro, independientemente del rival que enfrentemos. Tenemos que tener esa mentalidad de sumar todos los partidos que vienen para tener alguna posibilidad de entrar, de clasificar y ese es nuestro objetivo.”

