¡Vuelve el Piojo! Roberto Alvarado regresa a la convocatoria de Chivas

Tras el parón por la Fecha FIFA, el Club Deportivo Guadalajara retoma la actividad en la Liga MX con una novedad muy esperada: el regreso de Roberto 'Piojo' Alvarado a la convocatoria del primer equipo para enfrentar al Mazatlán en la Jornada 13.

Piojo Alvarado vuelve a convocatoria con Chivas? | IMAGO7

El mediocampista ofensivo se había mantenido fuera de acción desde el pasado 13 de septiembre, cuando sufrió una lesión durante el Clásico Nacional contra el Club América en el Estadio Ciudad de los Deportes, señalando el mal estado de la cancha como factor determinante.

Su ausencia se ha sentido, por lo que la noticia de su vuelta a la lista oficial, compartida por el club en sus redes sociales, es un gran aliciente para el cuerpo técnico liderado por el 'Milito', quien tendrá duelos clave para sus aspiraciones de Liguilla.

Aunque la duda persiste sobre si Alvarado podrá ser titular o si entrará como revulsivo, su sola disponibilidad es un factor positivo para el esquema rojiblanco en esta etapa crucial del torneo.

Cowell y Pulido no fueron convocados | IMAGO7

Las Bajas Sensibles de Milito

Sin embargo, la convocatoria también trae consigo decisiones técnicas que generan ruido. La lista para el duelo contra los Cañoneros destaca por las ausencias de nombres importantes. Por decisión técnica, el delantero mexicoamericano Cade Cowell y el experimentado atacante Alan Pulido no fueron considerados para el partido.

Junto a ellos, el defensa Luis Olivas y el veterano mediocampista Isaac Brizuela tampoco formarán parte del plantel que concentrará para el compromiso de la Jornada 13.

Chivas vs Pumas, Jornada 12 del AP25 | IMAGO7

Convocatoria Completa