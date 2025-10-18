¡Vuelve el Piojo! Roberto Alvarado regresa a la convocatoria de Chivas

Guadalajara recupera a Alvarado para el duelo ante Mazatlán; Cowell y Pulido no fueron convocados

¡Vuelve el Piojo! Roberto Alvarado regresa a la convocatoria de Chivas
Roberto Alvarado, estrella de Chivas | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
18 de Octubre de 2025

Tras el parón por la Fecha FIFA, el Club Deportivo Guadalajara retoma la actividad en la Liga MX con una novedad muy esperada: el regreso de Roberto 'Piojo' Alvarado a la convocatoria del primer equipo para enfrentar al Mazatlán en la Jornada 13.

Piojo Alvarado vuelve a convocatoria con Chivas? | IMAGO7
Piojo Alvarado vuelve a convocatoria con Chivas? | IMAGO7

El mediocampista ofensivo se había mantenido fuera de acción desde el pasado 13 de septiembre, cuando sufrió una lesión durante el Clásico Nacional contra el Club América en el Estadio Ciudad de los Deportes, señalando el mal estado de la cancha como factor determinante. 

Su ausencia se ha sentido, por lo que la noticia de su vuelta a la lista oficial, compartida por el club en sus redes sociales, es un gran aliciente para el cuerpo técnico liderado por el 'Milito', quien tendrá duelos clave para sus aspiraciones de Liguilla.

Aunque la duda persiste sobre si Alvarado podrá ser titular o si entrará como revulsivo, su sola disponibilidad es un factor positivo para el esquema rojiblanco en esta etapa crucial del torneo.

Cowell y Pulido no fueron convocados | IMAGO7
Cowell y Pulido no fueron convocados | IMAGO7

Las Bajas Sensibles de Milito

Sin embargo, la convocatoria también trae consigo decisiones técnicas que generan ruido. La lista para el duelo contra los Cañoneros destaca por las ausencias de nombres importantes. Por decisión técnica, el delantero mexicoamericano Cade Cowell y el experimentado atacante Alan Pulido no fueron considerados para el partido.

Junto a ellos, el defensa Luis Olivas y el veterano mediocampista Isaac Brizuela tampoco formarán parte del plantel que concentrará para el compromiso de la Jornada 13. 

Chivas vs Pumas, Jornada 12 del AP25 | IMAGO7

Convocatoria Completa

  • Raúl Rangel

  • Oscar Whalley

  • Miguel Gómez

  • Bryan González

  • José Castillo

  • Diego Campillo

  • Gilberto Sepúlveda

  • Miguel Tapias

  • Luis Romo

  • Rubén González

  • Omar Govea

  • Erick Gutiérrez

  • Daniel Aguirre

  • Richard Ledezma

  • Yael Padilla

  • Hugo Camberos

  • Efraín Álvarez

  • Santiago Sandoval

  • Roberto Alvarado

  • Teun Wilke

  • Armando González

  • Javier Hernández

TE PUEDE INTERESAR

Castillo es uno de los inamovibles para Gabriel Milito

Chivas | 17/10/2025

José Castillo ve viable el objetivo de Liguilla directa para Chivas
Camberos sueña con salir campeón con Chivas

Chivas | 17/10/2025

Hugo Camberos sueña con salir campeón con Chivas antes de ir a Europa
Afición de Guadalajara realiza grito homófono contra Raúl Rangel

Selección Mexicana | 14/10/2025

Afición de Guadalajara realiza grito homofóbico contra Raúl Rangel
Te recomendamos
José Castillo ve viable el objetivo de Liguilla directa para Chivas
Chivas
Liga MX

LO ÚLTIMO

 