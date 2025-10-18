Exjugadores de América y Cruz Azul se juntan para romper el silencio y revelar oscuros secretos de la Final del 2013

En la antesala de un nuevo Clásico Joven, las emociones vuelven a encenderse. A más de una década de la inolvidable Final del Clausura 2013, exjugadores de América y Cruz Azul se reunieron para hablar sin filtros sobre lo que realmente ocurrió aquella noche en el Estadio Azteca, donde las Águilas protagonizaron una de las remontadas más épicas en la historia del futbol mexicano.

Final Clausura 2013 | IMAGO7

Durante una entrevista para el podcast El Re.Portero, Juan Carlos “Negro” Medina, exmediocampista del América, conversó con el exportero celeste Yosgart Gutiérrez, y ambos compartieron recuerdos y sensaciones inéditas de ese dramático encuentro.

“Cuando cae el primer gol, nosotros le veíamos la cara a tus compañeros y yo me sorprendí al ver a un Torrado desencajado, a un ‘Chaco’ desencajado, que eran los de más experiencia... ¿qué pedo con ustedes?”, recordó Medina entre risas, evocando el momento en que América comenzó a creer en el milagro.

El exjugador azulcrema también reveló cómo se vivió la tensión en la cancha antes de los penales:

“Cuando íbamos a los penales no se hablaban ustedes... nosotros gritábamos por la emoción, por ver el estadio, por todo lo que estaba pasando”, relató.

Juan Carlos Medina, exjugador del América | IMAGO7

Los fanstamas de Cruz Azul

Por su parte, Yosgart Gutiérrez reconoció que el ánimo en el conjunto celeste se había desplomado tras los goles americanistas:

“Ustedes traían toda la inyección anímica y nosotros pensando ‘¿qué va a pasar?’”, admitió.

El exguardameta también confesó el miedo que invadió al plantel cementero en los minutos finales:

“Te lo juro, por lo menos yo dije: ‘Ay no mam… que no vaya a pasar nada cabrón...’, y estoy seguro que la mayoría pensó lo mismo, porque ya nos habían pasado la de Monterrey, ya nos habían pasado cosas”, dijo entre recuerdos y resignación.

Yosgart era portero suplente de La Máquina | MIAGO7

Aquella noche del 26 de mayo de 2013 quedó marcada como una de las más dolorosas para Cruz Azul y una de las más gloriosas para América. Ahora, con el nuevo duelo entre ambos equipos a la vuelta de la esquina, las viejas heridas y los secretos de esa final resurgen, recordando por qué ese capítulo sigue siendo uno de los más impactantes en la historia del futbol mexicano.