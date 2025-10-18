¿Dirigente español? Javier Tebas aceptaría el reto de 'cambiar' el futbol mexicano

Javier Tebas, el influyente y a menudo controversial presidente de LaLiga de España, ha lanzado un guiño al futbol mexicano que podría cimbrar las estructuras de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF). En una reciente entrevista, el directivo no dudó en reconocer que le interesaría tomar las riendas del balompié nacional si en algún momento se lo propusieran.

El español, conocido por su férreo control financiero y sus polémicas declaraciones, ve al futbol mexicano como un "reto" atractivo.

Javier Tebas, presidente de LaLiga en España | AP

Javier Tebas, dispuesto a cambiar el futbol mexicano

La declaración de Tebas, recogida por FOX, es contundente: "Nunca diría que no a este tipo de proyectos, soy un hombre de retos y organizar o cambiar el futbol mexicano sería un reto para mí". Este entusiasmo sugiere que el directivo no vería con malos ojos dejar la élite europea para intentar replicar en México el modelo de negocio y gestión que ha impulsado en España, donde LaLiga ha experimentado un crecimiento económico notable.

Aunque hoy no existe una relación formal o un ofrecimiento concreto, Tebas dejó claro que ya cuenta con contactos importantes en el país, lo que facilitaría su hipotético aterrizaje. "Conozco a casi todos los dueños, he hablado con casi todos. Yo creo que se puede conseguir (cambiar el futbol mexicano) pero hay que trabajarlo...", afirmó.

Liga MX | IMAGO7

La fecha clave: 2027 en el horizonte

A pesar del manifiesto interés de Tebas, su llegada al futbol mexicano no es una posibilidad inmediata. El directivo tiene un contrato vigente con LaLiga hasta el año 2027, por lo que cualquier movimiento o negociación para asumir un cargo en la Liga MX o la FMF tendría que esperar hasta que finalice su compromiso en España a menos de que sea relegido y su mandato se prolongue por más tiempo.

Una vez libre de sus obligaciones con el futbol ibérico, la puerta quedaría totalmente abierta. Dada su reputación como un transformador del negocio deportivo, el reto que representa "cambiar el futbol mexicano" podría ser la motivación perfecta para el líder español, un movimiento que de concretarse, sin duda, marcaría un antes y un después en la historia del futbol nacional.

Tebas tiene contrato hasta 2027 | AP