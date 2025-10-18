Efraín Juárez regresa a Monterrey después de su salida del equipo hace ocho años

Pumas visitará el Estadio BBVA para enfrentar a Rayados de Monterrey en uno de los partidos más complicados para los universitarios. En más de una década, el conjunto auriazul no ha ganado en territorio regiomontano, aunque el encuentro también marcará el regreso de Efraín Juárez al recinto desde la Liguilla pasada.

Juárez estuvo con Rayados de 2013 hasta 2017 con un paso algo destacado, aunque sin muchos títulos de por medio. El último torneo en el que estuvo Efra fue en el Apertura 2017, recordado por los aficionados regiomontanos por ser la primera y única final regia en la historia de la Liga MX.

Sin embargo, Efraín no tuvo actividad en aquella serie, de hecho, su último partido fue en los Cuartos de Final de Vuelta ante Atlas. El partido terminó a favor de Rayados con un 4-1 sobre los Rojinegros, además de un global de 6-2.

Tras su salida del conjunto regiomontano, Juárez dejó el futbol mexicano y emprendió su travesía por otras latitudes. Su penúltimo destino estuvo en Canadá, con Vancouver Whitecaps; mientras que su último club como futbolista profesional fue el Vålerenga, de Noruega.

Reunión de Campeones del Mundo

Héctor Moreno anunció su retiro al finalizar el Apertura 2025. Con la salida del defensor de las canchas, aquella generación dorada del Mundial Sub-17 de Perú se apagó y dejó ese sabor agridulce por no trascender más en la Selección Mayor.

Efraín Juárez y Moreno fueron parte fundamental de aquel equipo que conquistó al mundo en Lima, por lo que el sueño europeo se volvió latente para ambos. Ambos canteranos de Pumas migraron a Europa y comenzaron un andar que no terminó de la mejor forma.

¿Ya ha enfrentado a Rayados?

Efraín Juárez ya enfrentó a Rayados de Monterrey en el Clausura 2025. El Estadio Olímpico Universitario fue testigo de uno de los momentos más memorables de dicho torneo, cuando Sergio Ramos recibió su primera tarjeta roja en el balompié nacional. De igual forma, se vio las caras ante la Pandilla en Play-In, partido que quedó marcado por su bronca con Martín Demichelis.

