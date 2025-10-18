Diego Sánchez recibe elogios en Tigres tras su regreso del Mundial Sub-20

El mexicano tuvo una actuación destacada en su regreso con Tigres luego de brillar en el Mundial Sub-20

Diego Sánchez, canterano de Tigres | IMAGO7
RICARDO OLIVARES
18 de Octubre de 2025

Tras el triunfo ante Necaxa, en el Estadio Universitario, el auxiliar técnico de Guido Pizarro, Maximiliano Velázquez, destacó la gran actuación de Diego Sánchez, luego de ser titular y completar todo el partido tras su regreso del Mundial Sub-20 con la selección mexicana de futbol.

Diego Sánchez vuelve a Tigres tras el Mundial Sub-20 / IMAGO7

“Sí, sí, la verdad que muy contento primero por el Mundial que ha hecho, que le ha tocado hacer a México también, que ha sido muy bueno después el regreso a los entrenamientos lo vimos de muy buena forma de buena manera se decidió por él de entrada y me parece que fue una buena apuesta está en un gran momento lo tiene que disfrutar tiene que seguir de esta manera por esta senda y felicitarlo por el partido que ha hecho”

Velázquez también habló sobre la situación del delantero francés André-Pierre Gignac.

“André (Gignac) está muy bien, hoy era un partido difícil, sabíamos el equipo que nos enfrentábamos y se optó porque él juegue titular, entonces significa que está en condiciones para hacerlo ¿Cómo no vamos a confiar en André? si hoy inició en el once significa que está en óptimas condiciones y que se le ve bien durante la semana.”

Gignac volvió a ser titular con Tigres / &nbsp;IMAGO7

Uno de los temas más controversiales en los últimos días con Tigres es sobre Sebastián Córdova, que hoy para este partido, no fue contemplado y Maximiliano Velázquez, lo explica.

“No, Sebastián Córdova es un jugador más del plantel y está contemplado para todos los partidos después son decisiones que se van tomando y Sebastián Córdova entrena con el plantel todos los días.”

Cordova no está separado del plantel / IMAGO7
