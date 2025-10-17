Liga MX: Así va la Tabla General de la Jornada 13 del Apertura 2025

Arrancó la Jornada 13 del Apertura 2025 con feria de goles en tres partidos que abrió el telón, después del parón por Fecha FIFA, en la Angelópolis Puebla sorprendió y terminó por derrotar con marcador de 4-3 sobre Tijuana.

Los Xolos dejaron puntos en el camino para abrir opciones a diversos equipos con el sueño de meterse a la Liguilla; el conjunto fronterizo se quedó con 20 unidades en el sexto puesto, abajito aparece Pachuca, Bravos de Juárez y Chivas con 20, 18 y 17 puntos.

Tigres goleó al Necaxa l IMAGO7

Por su parte, los Tigres en otro juego de muchos goles terminó por vencer al Necaxa con marcador de 5-3 para llegar a 26 puntos y meterse en el top tres de la clasificación con una gran actuación de Juan Brunetta y una destacada participación en el ataque de Diego ‘Chicha’ Sánchez que aterrizó del Mundial Sub-20.

Finalmente, la cartelera se cerró con la victoria del Atlético San Luis sobre los Rojinegros del Atlas con las mínimas esperanzas tras llegar a 13 unidades y por ahora se mantiene en el décimo puesto arañando el Play-In por diferencia de goles, encima de los Pumas.

Atlético San Luis l IMAGO7

¿Cómo van los primeros lugares?

Esta Jornada 13 llega con el Toluca liderando la tabla con 28 unidades, los actuales campeones se miden en casa ante los Gallos Blancos de Querétaro; sin embargo, otro que sigue de cerca es el América con 27 puntos y con la victoria de Tigres se acerca con 26.

En el cuarto puesto Rayados de Monterrey también cuenta con 26 unidades; Cruz Azul es quinto con 25 unidades y en el sexto los Xolos, hasta este puesto los equipos se clasifican directamente a la Liguilla; Pachuca, Juárez, Chivas y Atlético San Luis tienen plazas de Play-In.

Toluca l IMAGO7

¿Cuáles son los partidos importantes de la J13?

Los partidos más destacados de la decimotercera jornada del campeonato mexicano tendrá la visita de los Pumas a la Sultana del Norte para medirse a los Rayados; Chivas buscará mantener el buen ritmo cuando reciba al Mazatlán en el Akron.

El platillo estelar será el Clásico Joven en Ciudad Universitaria; Cruz Azul recibe al América para cerrar la Jornada 13. Cabe mencionar que en la 14 habrá fecha de doble jornada, por lo que empieza tomar forma la fase final del campeonato.

Clásico Joven l IMAGO7





.