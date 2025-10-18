Toluca vs Querétaro: ¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver EN VIVO la jornada 13 de la Liga MX?

La Liga MX sigue encendida y vive uno de los duelos más esperados de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025, cuando el Toluca reciba en casa a los Gallos Blancos de Querétaro. El partido se disputa en el Estadio Nemesio Diez, donde los Diablos Rojos buscan alargar su racha triunfal y seguir firmes en la cima del campeonato.
El cuadro toluqueño llega en estado de gracia. Bajo la dirección de Antonio Mohamed, el equipo ha desplegado un futbol ofensivo, dinámico y contundente, lo que lo mantiene como el líder del Apertura 2025 con 28 puntos, producto de 9 victorias, 1 empate y solo 2 derrotas. Su diferencia de goles de +19 refleja el dominio que ha mostrado tanto en casa como de visitante.
En la Jornada 13, Toluca dio una verdadera exhibición frente a León, imponiéndose 4-2 con anotaciones de Jesús Angulo, un doblete de Paulinho y un tanto de Alexis Vega, quien atraviesa uno de sus mejores momentos desde su regreso al equipo. La victoria consolidó una racha impresionante: siete triunfos consecutivos, incluyendo su consagración reciente en la Campeones Cup, donde también demostraron su poderío ofensivo.
El trabajo de Mohamed ha sido clave en la transformación de los Diablos. El estratega argentino ha sabido equilibrar experiencia y juventud, potenciando el talento de jugadores como Marcel Ruiz, Jesús Gallardo, Vega y Tiago Volpi, quien ha sido un líder tanto dentro como fuera de la cancha. Con el boleto a Liguilla prácticamente asegurado, el objetivo del Toluca ahora es claro: cerrar el torneo como superlíder y mantener el ritmo competitivo rumbo a la fase final.
¿Cuándo y por dónde ver Toluca vs Querétaro?
Fecha: Sábado 16 octubre
Hora: 17:00
Transmisión: Azteca 7