Toluca vs Querétaro: ¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver EN VIVO la jornada 13 de la Liga MX?

La Liga MX sigue encendida y vive uno de los duelos más esperados de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025, cuando el Toluca reciba en casa a los Gallos Blancos de Querétaro. El partido se disputa en el Estadio Nemesio Diez, donde los Diablos Rojos buscan alargar su racha triunfal y seguir firmes en la cima del campeonato.

El cuadro toluqueño llega en estado de gracia. Bajo la dirección de Antonio Mohamed, el equipo ha desplegado un futbol ofensivo, dinámico y contundente, lo que lo mantiene como el líder del Apertura 2025 con 28 puntos, producto de 9 victorias, 1 empate y solo 2 derrotas. Su diferencia de goles de +19 refleja el dominio que ha mostrado tanto en casa como de visitante.

En la Jornada 13, Toluca dio una verdadera exhibición frente a León, imponiéndose 4-2 con anotaciones de Jesús Angulo, un doblete de Paulinho y un tanto de Alexis Vega, quien atraviesa uno de sus mejores momentos desde su regreso al equipo. La victoria consolidó una racha impresionante: siete triunfos consecutivos, incluyendo su consagración reciente en la Campeones Cup, donde también demostraron su poderío ofensivo.

Toluca es líder | IMAGO7

El trabajo de Mohamed ha sido clave en la transformación de los Diablos. El estratega argentino ha sabido equilibrar experiencia y juventud, potenciando el talento de jugadores como Marcel Ruiz, Jesús Gallardo, Vega y Tiago Volpi, quien ha sido un líder tanto dentro como fuera de la cancha. Con el boleto a Liguilla prácticamente asegurado, el objetivo del Toluca ahora es claro: cerrar el torneo como superlíder y mantener el ritmo competitivo rumbo a la fase final.

Querétaro celebra un gol | IMAGO7

¿Cuándo y por dónde ver Toluca vs Querétaro?

Fecha: Sábado 16 octubre

Hora: 17:00

Transmisión: Azteca 7