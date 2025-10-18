¿Apoya al América? José Ramón Fernández estalla contra Larcamón previo al Clásico Joven

A pocos días de una nueva edición del Clásico Joven entre América y Cruz Azul, una nueva polémica sacudió la previa del encuentro. El reconocido periodista José Ramón Fernández, uno de los mayores críticos del América, sorprendió al dirigir sus cuestionamientos hacia el técnico celeste, Nicolás Larcamón, a quien calificó como un “vende humo”.

América vs Cruz Azul, Clásico Joven | IMAGO7

Durante una de sus intervenciones en programas de ESPN, 'Joserra' reconoció la capacidad del estratega argentino, pero no dudó en señalar que sus recientes declaraciones sobre la importancia del Clásico Joven son más una estrategia mediática que una realidad futbolística.

“Larcamón es un buen entrenador, pero vende humo como muchos técnicos argentinos en México. El clásico de clásicos del futbol mexicano es América vs. Chivas, se acabó”, declaró tajante el veterano periodista.

José Ramón enfatizó que, si bien el duelo entre América y Cruz Azul tiene historia y rivalidad, no alcanza la magnitud del enfrentamiento entre América y Chivas, considerado por él como el único “clásico nacional”.

“Cruz Azul es un clásico capitalino con América y ya… no es de todo el país”, sentenció.

José Ramón Fernández, periodista deportivo mexicano | IMAGO7

¿Cruz Azul se cuelga de América?

Para Fernández, las declaraciones de Larcamón buscando elevar la relevancia del Clásico Joven forman parte de una estrategia para ganar mayor atención mediática y fortalecer la imagen de Cruz Azul.

“Larcamón es un buen entrenador, sabe que Cruz Azul necesita más fama y se agarra de la posibilidad del América”, añadió.

El Clásico Joven se disputará este fin de semana en el Estadio Olímpico Universitario, con ambos equipos en la parte alta de la tabla y con la expectativa de protagonizar uno de los duelos más atractivos del torneo.

Larcamón fue criticado por José Ramón Fernández | IMAGO7