Santos vs León EN VIVO Liga MX Jornada 13 Apertura 2025

La Liga MX regresa con un duelo que promete emociones en la jornada 13 del Torneo Apertura 2025. Los Guerreros del Santos Laguna recibirán en el Estadio Corona a La Fiera del León, en un enfrentamiento clave para ambos equipos que aún mantienen vivas sus aspiraciones de meterse en zona de clasificación. El atractivo del encuentro no solo radica en lo deportivo, sino también en la presencia de una figura internacional: James Rodríguez, quien vuelve a la Comarca Lagunera como uno de los principales referentes del equipo esmeralda.

La expectativa es alta en Torreón, donde se espera una gran entrada. La última visita de James a la comarca fue durante el Clausura 2025, cuando León cayó 2-1 ante Santos, en un partido que registró más de 25 mil aficionados en las gradas. Ahora, los seguidores del futbol mexicano volverán a llenar el Corona, tanto para apoyar a su equipo como para ver en acción al talentoso mediocampista colombiano, que sigue generando admiración y expectativa en cada estadio que pisa.

Santos necesita los tres puntos para mantenerse con vida en la pelea por un boleto al Play-In. Con el impulso de su afición, los Guerreros esperan transformar la presión en motivación para conseguir un resultado positivo.

En el plano deportivo, Santos Laguna atraviesa una temporada complicada. Los dirigidos por Francisco Rodríguez marchan en la posición 16 de la tabla, con apenas 10 puntos, producto de tres triunfos, un empate y ocho derrotas. La irregularidad ha sido el gran enemigo del conjunto albiverde, que no ha logrado encontrar estabilidad en su desempeño, especialmente en el sector defensivo. Sin embargo, la localía podría ser un factor determinante para revertir la situación.

León busca escalar y James, brillar en la Comarca

Por su parte, León se encuentra en el lugar 12 con 12 unidades, y aunque su rendimiento ha sido irregular, el equipo del Bajío mantiene esperanzas de repuntar en la recta final del torneo. La presencia de James Rodríguez ha revitalizado el ánimo del vestuario, aportando liderazgo, calidad y experiencia. El colombiano llega motivado tras un buen desempeño en las últimas jornadas y espera ser determinante nuevamente ante un rival que le trae buenos recuerdos.

La Fiera buscará aprovechar las dudas defensivas de Santos para imponer su estilo de juego. El técnico esmeralda ha trabajado en fortalecer la conexión entre su mediocampo y delantera, consciente de que un triunfo en Torreón podría catapultarlos hasta la parte media alta de la tabla. Además, sumar de visitante ante un rival directo es vital para sus aspiraciones de calificar a la Liguilla sin depender de terceros.

Del lado lagunero, el entrenador Francisco Rodríguez sabe que se juega mucho más que tres puntos. Con solo cinco partidos restantes en la fase regular, Santos enfrenta un cierre accesible en el papel, ya que cuatro de sus próximos rivales están de media tabla hacia abajo. El estratega ha insistido en que los juegos como local serán cruciales para mantener viva la esperanza, y el primero de esos retos será precisamente ante León, un rival que combina talento, velocidad y jerarquía.