FC Juárez vs Pachuca EN VIVO Liga MX Jornada 13 Apertura 2025

La Liga MX vuelve a la acción tras la pausa por la Fecha FIFA, y el torneo entra en su tramo final con emociones al límite. Pachuca visita a los Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un duelo que puede definir quién se mete de lleno en zona de clasificación directa a la Liguilla del Apertura 2025. Ambos equipos llegan con aspiraciones claras, una tabla apretada y la obligación de ganar para evitar el temido Play-In.

El conjunto blanquiazul llega al compromiso en la séptima posición del campeonato con 20 puntos, producto de una campaña sólida, aunque irregular en las últimas jornadas. Los dirigidos por Jaime Lozano han demostrado ser un equipo competitivo, pero saben que no pueden permitirse más tropiezos si quieren cerrar entre los seis primeros lugares del torneo. Una victoria en la frontera podría catapultarlos hasta el sexto puesto, siempre y cuando los Xolos de Tijuana no sumen en su respectivo encuentro.

Sin embargo, el calendario no favorece a los Tuzos. A Pachuca le restan cinco partidos de alto riesgo en el cierre del torneo: enfrentará a Juárez, Tigres, Toluca, Chivas y Santos, una seguidilla de rivales que exige el máximo nivel de concentración y regularidad. El duelo ante los Bravos es, por tanto, más que un partido: es una prueba de fuego para sus aspiraciones de clasificación directa.

Por su parte, Juárez ha sido una de las sorpresas del campeonato. Con 18 unidades, el equipo fronterizo se ubica en la octava posición y mantiene intactas sus esperanzas de meterse en el grupo de los seis mejores. Una victoria ante Pachuca no solo lo colocaría por encima de su rival, sino que lo impulsaría directamente a zona de Liguilla directa, una hazaña importante para un club que busca consolidarse como protagonista en el futbol mexicano.

Un duelo parejo con mucho en juego

El Estadio Olímpico Benito Juárez se alista para vivir un partido vibrante. Ambos conjuntos llegan con estilos contrastantes: mientras Pachuca apuesta por la posesión y la intensidad ofensiva, Juárez ha demostrado solidez defensiva y un eficaz contragolpe, especialmente cuando juega en casa. Los Bravos saben que su afición puede ser un factor determinante para presionar desde el inicio y buscar un golpe temprano que complique a los hidalguenses.

En el entorno de Juárez, el técnico Diego Mejía ha trabajado en reforzar la disciplina táctica de su equipo, consciente de que un triunfo ante los Tuzos sería un paso decisivo para alcanzar su meta. Los Bravos han mantenido un rendimiento constante como locales, convirtiendo su estadio en una fortaleza difícil de asaltar. Del otro lado, Lozano ha enfatizado la importancia de mejorar la contundencia de sus delanteros, aspecto clave para romper la resistencia del conjunto chihuahuense.