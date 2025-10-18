Monterrey vs Pumas EN VIVO Liga MX Jornada 13 Apertura 2025

La Liga MX continúa su marcha y promete un duelo de alto voltaje en la jornada 13 del Torneo Apertura 2025, con los Rayados de Monterrey recibiendo a los Pumas de la UNAM en el Estadio BBVA. Ambos equipos viven momentos contrastantes: mientras los regiomontanos se mantienen entre los mejores del torneo, los universitarios buscan reencontrarse con la victoria tras un mes complicado.

El conjunto albiazul, dirigido por Domènec Torrent, ha sido uno de los equipos más consistentes del campeonato. Actualmente ocupa el tercer lugar de la tabla general, sustentado en una sólida defensa y un ataque versátil. Tras la dolorosa derrota ante Toluca hace unas jornadas, Rayados logró recomponer el rumbo con un triunfo ante Santos Laguna y un empate ante Tijuana, encuentros en los que destacaron Lucas Ocampos y Germán Berterame, dos de las figuras más influyentes en el esquema del técnico español.

El cuadro regiomontano sabe que no puede aflojar en la recta final del torneo, pues la pelea por los primeros lugares está más apretada que nunca. Con Toluca, América y Tigres al acecho, Monterrey necesita mantener la regularidad y aprovechar su fortaleza en casa, donde ha convertido el BBVA en una auténtica fortaleza con una de las mejores rachas de local de todo el torneo.

Por su parte, los Pumas UNAM, bajo el mando de Efraín Juárez, atraviesan un periodo de incertidumbre. El equipo auriazul acumula cuatro partidos sin ganar, incluidos tres descalabros consecutivos, lo que lo ha alejado de la zona de Liguilla y aumentado la presión sobre el cuerpo técnico. La falta de contundencia ofensiva y los errores defensivos han sido constantes en las últimas jornadas, y la visita a Monterrey se perfila como una oportunidad para recomponer el camino o hundirse aún más en la irregularidad.

Monterrey domina el historial reciente ante Pumas

Las estadísticas no favorecen a los universitarios. En los últimos 25 enfrentamientos entre ambos equipos desde 2016, Monterrey solo ha perdido tres veces, todas en la Ciudad de México. En cambio, cada vez que los Pumas visitan el norte del país, los resultados tienden a ser desfavorables, pues Rayados se ha mostrado intratable frente a su afición. La combinación de poder ofensivo, solidez defensiva y profundidad de plantilla convierte al equipo regiomontano en un rival temible.

Sin embargo, los Pumas no pierden la esperanza. El equipo capitalino, que necesita puntos urgentes para no descolgarse de la lucha por el Play-In. La clave para los universitarios estará en resistir la presión inicial y aprovechar los espacios que Rayados suele dejar cuando adelanta sus líneas.

En Monterrey, Torrent ha insistido en la importancia de mantener la intensidad y evitar los excesos de confianza. Con el liderato todavía al alcance, el estratega catalán planea rotar a algunos jugadores pensando también en el cierre del torneo y en la carga física acumulada por la doble competencia. Los regios cuentan con una plantilla profunda, capaz de responder tanto en ataque como en defensa, lo que los coloca entre los principales candidatos al título.