Por los 1000 históricos: Cristiano Ronaldo llegó a 949 goles

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista este fin de semana al marcar un golazo en la victoria del Al-Nassr 5-1 ante el Al-Fateh, demostrando que su vigencia sigue intacta a sus 40 años.

A 51 de la marca

Con esta anotación, el astro portugués llegó a 949 goles en toda su carrera profesional, quedando a sólo 51 tantos de alcanzar la histórica cifra de los mil goles y que ha sido su meta desde el comienzo de año..

De ese total, 800 goles han sido a nivel de clubes, consolidándolo como uno de los máximos goleadores en la historia del futbol mundial. Por su parte, 149 llegaron defendiendo a la Selección de Portugal.

¿Cuántos goles lleva CR7 en Arabia?

Además, con el tanto ante Al-Fateh, Ronaldo alcanzó los 99 goles con el Al-Nassr en 112 partidos desde su llegada al conjunto saudí en enero de 2023, en una de las contrataciones más mediáticas de la historia.

El portugués atraviesa un momento brillante: suma 11 goles y una asistencia en sus últimos 10 encuentros, siendo pieza clave en el buen paso de su equipo en la liga y las competiciones continentales.

A base de disciplina, talento y hambre de triunfo, Cristiano continúa ampliando su leyenda y parece decidido a no detenerse hasta alcanzar los mil goles en su carrera profesional para consolidarse como el máximo artillero de la historia.

