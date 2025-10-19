¡Sorpresa! Manchester United vence a domicilio al Liverpool

El Manchester United puso fin a casi una década de frustraciones en Anfield al vencer 2-1 al Liverpool en un partido vibrante por la Premier League. Los dirigidos por Rúben Amorim mostraron carácter, orden y pegada para firmar su primera victoria en territorio “Red” desde 2016.

Manchester United vence a Liverpool en Anfield | AP

El encuentro no pudo comenzar mejor para el United. Apenas al minuto uno, un error defensivo de Virgil van Dijk dejó a los locales mal parados, y Bryan Mbeumo aprovechó para abrir el marcador tras una gran combinación entre Bruno Fernandes y Amad Diallo. El gol tempranero encendió el duelo, con ambos equipos ofreciendo un ritmo vertiginoso y generando múltiples ocasiones.

Liverpool respondió con intensidad. Cody Gakpo fue el más insistente del ataque local, estrellando en tres ocasiones el balón contra el poste y reclamando un penal no concedido. En medio de la batalla futbolística, Anfield se detuvo para rendir un emotivo homenaje al fallecido Diogo Jota, cuya memoria fue recordada con respeto y emoción.

Pese al asedio del conjunto de Arne Slot, el United también tuvo sus oportunidades para ampliar la ventaja. Fernandes y Mason Mount rozaron el segundo gol, aunque el travesaño y la figura del arquero Giorgi Mamardashvili evitaron una diferencia mayor antes del descanso.

Liverpool cae hasta el cuarto lugar |AP

Ya en la segunda mitad, Liverpool se lanzó con todo. Salah y Gakpo probaron una y otra vez, hasta que el neerlandés encontró el empate al minuto 78, empujando un centro raso de Federico Chiesa para hacer explotar Anfield. Sin embargo, el dramatismo aún no había terminado.

Liverpool lo pierde en la recta final

En el minuto 84, Bruno Fernandes ejecutó un centro preciso al área que encontró a Harry Maguire totalmente libre. El defensor inglés conectó un cabezazo certero para devolverle la ventaja al United y silenciar al público local.

El Liverpool tuvo una última oportunidad clara con otro remate de Gakpo, pero el delantero erró de forma increíble frente al arco. Matthijs de Ligt pudo sentenciar con un tercer tanto, aunque ya no hizo falta: el equipo de Amorim aguantó con oficio y celebró una victoria histórica.

United sube en la tabla | AP

Manchester United sube, Liverpool cae

Con este resultado, el Manchester United escala al noveno lugar de la Premier League y, sobre todo, pone fin a una racha de nueve años sin ganar en Anfield. Una noche mágica en Merseyside que quedará grabada como el primer gran golpe de la era Amorim.