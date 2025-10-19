Juventus cae ante un sorprendente Como y pierde el invicto en la Serie A

La Juventus sufrió un duro revés este domingo en la Serie A al caer 2-0 frente al Como, en un duelo que confirmó el gran momento del equipo lombardo y dejó a los de Turín fuera de la lucha inmediata por la cima. La derrota no solo cortó el invicto de los dirigidos por Igor Tudor, sino que también expuso varias falencias en su juego, especialmente en defensa y generación ofensiva.

El partido, disputado en el estadio Giuseppe Sinigaglia, arrancó con un claro dominio del equipo local. Apenas al minuto 4, el defensor Marc-Oliver Kempf abrió el marcador tras una jugada de laboratorio perfectamente ejecutada. El centro preciso de Nico Paz, figura del partido, encontró al alemán libre de marca para vencer al arquero juventino, encendiendo la euforia en las gradas y la preocupación en el banquillo visitante.

Como dominó con fútbol vistoso y Nico Paz como figura

Con un fútbol dinámico y ofensivo, el Como no solo controló el primer tiempo, sino que también estuvo cerca de ampliar la ventaja. La Juventus, desorientada y sin reacción, fue testigo de cómo el local le tomaba la medida táctica al encuentro. Jonathan David, con un gol anulado por fuera de juego, fue de los pocos que inquietó al arquero local en los primeros 45 minutos.

En el complemento, la Vecchia Signora intentó levantar cabeza, pero lo hizo sin profundidad ni claridad en el último tercio del campo. Algunos remates desde media distancia y centros imprecisos fueron todo lo que ofreció una Juventus muy lejos de su mejor versión. El Como, por su parte, supo resistir y dosificar el esfuerzo mientras esperaba el momento justo para cerrar el partido.

Ese momento llegó cerca del minuto 80, cuando Nico Paz, de actuación estelar, selló el triunfo con un golazo. Tras una gran salida de Máximo Perrone desde su propio campo, el ’10’ argentino recibió por la derecha, trazó una diagonal hacia el centro y sacó un zurdazo cruzado que se coló en el ángulo, dejando sin opciones al arquero juventino y asegurando tres puntos de oro para el Gli Azzurri.

Juventus pierde terreno en una Serie A más competitiva que nunca

Con esta derrota, la Juventus se queda estancada en la tabla y ve cómo sus rivales directos se alejan en una de las temporadas más reñidas del Calcio en los últimos años. Inter, Napoli y Roma compartían la cima antes de esta jornada, y con el Milan aún por jugar, la Juventus queda fuera del grupo de elite, al menos momentáneamente.

El revés ante el Como deja más dudas que certezas en el proyecto de Igor Tudor, que deberá reaccionar pronto si no quiere que la temporada se le escape en las próximas fechas. Sin ideas claras y con una defensa expuesta, el equipo bianconero deberá reencontrar su identidad para volver a pelear por el Scudetto.

Mientras tanto, el Como se mete de lleno en la conversación por los primeros puestos, demostrando que su juego vistoso y su juventud no son casualidad. El batacazo ante la Juventus podría ser el punto de inflexión definitivo para un equipo que sueña en grande en esta Serie A 2025/26.

