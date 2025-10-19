Como 1907 vs Juventus EN VIVO Serie A Jornada 7

El Stadio Giuseppe Sinigaglia será el escenario de un enfrentamiento de contrastes este domingo, cuando el Como 1907 reciba a la histórica Juventus por la Jornada 7 de la Serie A.

La situación del Como es, hasta el momento, la gran sorpresa positiva de la temporada 2025-2026. Ubicados en un meritorio octavo puesto con 9 puntos (2 PG, 3 PE, 1 PP), han demostrado ser un rival difícil de batir, especialmente en casa.

Su solidez defensiva (solo 5 goles en contra) ha sido el pilar de su éxito, logrando un valioso empate 1-1 ante el Atalanta en la jornada anterior.

La Juventus llega a esta cita en el quinto lugar de la tabla, con 12 puntos (3 PG, 3 PE). Aunque mantienen un registro de imbatibilidad, la preocupación en Turín es evidente tras encadenar tres empates consecutivos, incluyendo el 0-0 de la última jornada ante el AC Milan.

Estos puntos perdidos han permitido que líderes como Napoli y Roma tomen una pequeña ventaja, generando presión sobre el entrenador para que el equipo recupere la senda de la victoria y muestre la contundencia esperada.

El historial reciente de enfrentamientos en el historial es casi inexistente debido al tiempo que el Como pasó en categorías inferiores. No obstante, en la memoria colectiva, la Juventus es el claro dominador.