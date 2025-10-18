La emocionante Copa del Mundo Chile 2025 Sub-20, está llegando a su fin. El Mundial dejó grandes encuentros, grandes revelaciones y la consolidación de las futuras estrellas a nivel mundial, pero sin duda, también trajo consigo grandes sorpresas, una de ellas la Selección de Colombia, que se consolidó como la tercera mejor nación del mundo tras imponerse a la Selección de Francia.

Gol de Colombia I @FIFAWorldCup

Tarde de júbilo en Ñuñoa

Colombia y Francia llegaban al compromiso luego de caer en las semifinales ante Argentina y Marruecos respectivamente. Mientras los Cachacos perdieron su llave por la mínima de 1-0; los Franceses por su parte aguantaron hasta las últimas instancia un empate a uno ante los africanos, sin embargo, cayeron en la tanda de penales 5-4.

Ahora con la mente enfocada en ganar el tercer lugar, ambas naciones llegaron al Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, con el ánimo y el ímpetu de salir adelante, sin embargo, los Colombianos fueron superiores y se llevaron la victoria con un gol tempranero.

Óscar Perea I @FIFAWorldCup

Desde el arranque del juego, los Franceses, fieles a su estilo ordenado y vertical en el medio campo, intentaron controlar a una Colombia que salió ofensiva y a presionar desde el minuto 1, misma que les fue suficiente para abrir el marcador apenas a los dos minutos de juego.

Tras un error al intentar salir con el balón controlado por parte de Moustapha Kangoura Dabo, el ‘10’ de Colombia, Óscar Perea, volvió a ponerse la capa de héroe y mano a mano frente al portero de los europeos no falló y puso el marcador 1-0.

Tras el tanto tempranero de los jóvenes Cachacos, el equipo francés se volcó al ataque, llegando en repetidas ocasiones al marco de Jordan García, quien tuvo un par de intervenciones antes de concluir los primeros 45 del primer tiempo.

CAPTURA DE PANTALLA

Segundo tiempo de alarido

En el arranque del complemento la historia casi se repetiría, pues un nuevo error en la zaga defensiva de Francia, dejó a Royner Benítez solo frente al guardameta, Justin Bengui Joao, sin embargo, su disparo saldría por encima de las redes.

El Momento realmente tenso en el campo de juego llegó hasta el agregado de los 90 minutos, pues un balón parado terminó en el área chica de Colombia, gracias a una serie de rebotes el balón quedó suelto cerca del punto penal, dejando al francés, Noham Kamara, rematar solo y frente al arco, pero una pierna salvadora por parte de Elkin José Rivero Almario, mandó el balón al córner.

Al final, el tiro de esquina fue rechazado nuevamente por la defensa del equipo Sudamericano y mientras el balón flotaba por los aires, el árbitro central hizo sonar su silbato, marcando el final del juego y concretando el histórico triunfo de una Selección Colombiana que se convirtió en la tercera mejor del mundo a nivel Sub-20.

@FIFAWorldCup