Cristiano Ronaldo celebró, la goleada de Al Nassr, al ritmo de Speed

Cristiano Ronaldo sigue imparable en Arabia Saudita, el portugués regresó de la Fecha FIFA con Portugal ‘on fire’ y nuevamente sumó una anotación más a su cuenta personal para llegar hasta ahora a los 949 tantos.

Cristiano Ronaldo l AlNassrFC

El delantero se llevó un gol en la goleada 5-1 de Al Nassr sobre Al-Fateh, donde dicho sea de paso Joao Félix fue el gran protagonista con un triplete, para mantenerse en lo más alto de la Liga Saudi con marca perfecta en cinco juegos disputados.

Sin embargo, el que se llevó los reflectores fue el influencer Speed quien acompañó la celebración desde las gradas junto a la porra y con un tambor para ser quien guiara la celebración junto a los jugadores que se encontraban en el campo encabezada por Cristiano Ronaldo.

Speed l CAPTURA

949 goles de Cristiano Ronaldo

En Jornada 5 de la Saudi Pro League, el delantero portugués Cristiano Ronaldo volvió a dejar su huella con la camiseta de Al Nassr, al marcar un gol decisivo ante Al Fateh que le permitió sumar una nueva cifra impresionante en su ya legendaria carrera.

Cristiano Ronaldo con Speed l CAPTURA

¿Llegará a los Mil goles?

En su más reciente partido dentro de las Eliminatorias Mundialistas Cristiano Ronaldo selló un doblete ante Hungría que terminó empatado; pese a que no pudo confirmar de manera oficial en la próxima veraniega, pronto lo hará sumado más goles a su cuota.

Con ese par de goles, elevó su cuenta en eliminatorias mundialistas a 41 goles y 948 en su carrera, superando al guatemalteco Carlos Ruiz, que tenía 39, y convirtiéndose en el máximo anotador histórico en ese tipo de competiciones.

A sus 40 años, Ronaldo sigue protagonizando momentos de alta relevancia, demostrando que sigue siendo pieza clave en el esquema de su selección que está a nada de confirmar su asistencia en una Copa del Mundo más en su amplio curriculum.

El portugués ahora se encuentra a 51 anotaciones de lograr un hito en el futbol moderno tras cosechar sus 949 y todo podría indicar que esa cifra histórica se dé antes del Mundial 2026 que se celebrará en Norteamérica.

CR7 l AP



