¡Más cerca del récord! Así fue el gol de Cristiano Ronaldo en la victoria del Al-Nassr

El Portugués marcó su gol número 949 y está cada vez más cerca de las mil anotaciones

¡Más cerca del récord! Así fue el gol de Cristiano Ronaldo en la victoria del Al-Nassr
Cristiano Ronaldo marca gol con Al-Nassr | X: @AlNassrFC
Fernando Villalobos Hernández
18 de Octubre de 2025

Su legado se sigue escribiendo semana a semana y después de un doblete en Fecha FIFA con Portugal, Cristiano Ronaldo regresa con Al-Nassr y marca gol que lo acerca a la mitica marca de los mil goles

En duelo entre Al-Nasrr y Al-Fateh, Cristiano Ronaldo contribuyó con una anotación para golear 5-1 al rival

Cristiano Ronaldo marca gol con Al-Nassr | X: @AlNassrFC
Cristiano Ronaldo marca gol con Al-Nassr | X: @AlNassrFC

Cristiano recibió el balón en la punta izquierda del área y con hasta cuatro hombres encima de él dicidió disparar de larga distancia y con potencia y efecto la colocó en el angulo derecho, imposible para el arquero

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo?

Con el tanto de hoy ya soy 949 anotaciones de Cristiano Ronaldo en toda su carrera, por lo que se queda a tan solo 51 de la historica marca que quiere romper los mil goles

  • Real Madrid - 450
  • Manchester United - 145
  • Portugal - 143
  • Al-Nassr - 105
  • Juventus - 101
  • Sporting Lisboa - 5

Victoria del Al-Nassr sobre Al-Fateh

El Al-Nassr goleó al Al Fateh con un contundente 5-1 para mantener el liderato de la Liga Saudí. João Félix fue la figura del partido, anotando un espectacular 'hat-trick'. El partido comenzó con el dominio local y Félix abrió el marcador a los 10 minutos para el 1-0.

El segundo tiempo trajo un susto para el Al-Nassr, ya que Bendebka logró empatar para el Al Fateh. La tensión aumentó cuando Cristiano Ronaldo falló un penalti poco después, atajado por el portero.

Sin embargo, Cristiano se redimió rápidamente, anotando un golazo en el minuto 60 para poner el 2-1 y alcanzar la impresionante cifra de 949 goles en su carrera.

Victoria del Al-Nassr | X: @AlNassrFC
Victoria del Al-Nassr | X: @AlNassrFC

Tras el gol del portugués, el Al-Nassr desató una ráfaga ofensiva. João Félix completó su 'hat-trick' con dos tantos más, y Kingsley Coman también marcó, cerrando el marcador en 5-1. La victoria asegura al Al-Nassr otra jornada más en la cima de la tabla.

TE PUEDE INTERESAR

Mallorca sorprende al Sevilla de Almeyda con una remontada en el Sánchez-Pizjuán

Futbol Internacional | 18/10/2025

Mallorca sorprende al Sevilla de Almeyda con una remontada en el Sánchez-Pizjuán
Héctor Moreno: uno de los mexicanos con mayor número de partidos en Europa

Internacionales | 18/10/2025

Héctor Moreno: uno de los mexicanos con mayor número de partidos en Europa
¡El Clásico es Bávaro! Bayern Munich vence a Borussia Dortmund por la mínima

Futbol Internacional | 18/10/2025

¡El Clásico es Bávaro! Bayern Munich vence a Borussia Dortmund por la mínima
Te recomendamos
Mallorca sorprende al Sevilla de Almeyda con una remontada en el Sánchez-Pizjuán
Cristiano Ronaldo
Futbol

LO ÚLTIMO

 