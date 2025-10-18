Héctor Moreno: uno de los mexicanos con mayor número de partidos en Europa

Héctor Moreno puso fin a una brillante carrera profesional de 20 años. El defensor sinaloense anunció oficialmente su retiro del futbol, cerrando así una trayectoria en la que defendió la camiseta de clubes en México, Europa y Medio Oriente; además de ser un referente en la Selección Mexicana.

Gran parte de su carrera la vivió en el futbol europeo, donde se consolidó como uno de los jugadores mexicanos más constantes y exitosos.

En total, Moreno disputó 359 partidos en el Viejo Continente, cifra que lo coloca en el séptimo lugar histórico entre los futbolistas mexicanos con más encuentros en Europa.

¿Quiénes son los jugadores con más partidos?

En la lista, el primer puesto pertenece a Andrés Guardado, con 542 partidos, seguido por Hugo Sánchez (496), Rafael Márquez (395), Raúl Jiménez (más de 390), Carlos Vela (373) y Jesús ‘Tecatito’ Corona (366). Detrás de Moreno aparecen Javier 'Chicharito' Hernández (344), Guillermo Ochoa (más de 320) y Héctor Herrera (323).

Moreno se formó en los Pumas de la UNAM y muy joven dio el salto al futbol europeo, donde vistió las camisetas del AZ Alkmaar, Espanyol, PSV Eindhoven, Roma, y Real Sociedad, dejando una huella de liderazgo y consistencia.

¿En qué equipo fue más constante?

El equipo con el que más partidos jugó en el viejo continente fue con el Espanyol. Con el conjunto de los Periquitos, Moreno sumó un total de 136 partidos; en los cuales anotó siete goles y repartió seis asistencias. Sin embargo, el gran asterisco en su carrera fue Roma, pues nunca se pudo adaptar el futbol de la Serie A y solamente disputó seis partidos con La Loba.

Con este anuncio, el futbol mexicano despide a uno de sus defensores más exitosos en el extranjero, parte de una generación dorada que llevó el nombre de México a lo más alto en las principales ligas del mundo.

