Con el retiro de Héctor Moreno, se acabó la generación dorada del 2005

¡Se acabó la generación dorada! La primera Selección Mexicana que se consagró como campeona del mundo, ha dicho de forma oficial adiós a las canchas, todo, gracias al retiro como profesional de Héctor Moreno.

Después de la retirada de Carlos Vela, solo Héctor Moreno se mantenía como el último eslabón de aquella generación dorada que logró ser campeona del mundo el 2 de octubre del 2005 en Lima, Perú.

Ya no quedan jugadores en activo del Mundial Sub 17 del 2005 | MEXSPORT

Entre otros nombres que fueron campeones en 2005 y que ya no están en activos son César Villaluz, Efraín Juárez, Patricio Araujo, Omar Esparza, Adrián Aldrete, Edgar Andrade, Jorge Hernández, Ever Guzmán, Giovanni Dos Santos y Enrique Esqueda.

Sergio Arias y Christian Sánchez son los únicos jugadores que no aparecen en la lista anterior que fueron titulares en el último partido del Mundial 2005 contra Brasil.

Carlos Vela, Omar Esparza y Ever Guzmán fueron los jugadores que marcaron los goles en la Final del 2005, con la que el equipo de Jesús Ramírez se coronó como campeón de la Copa del Mundo sub 17.

Jugadores que no fueron convocados a esa Sub 17

Hay jugadores que no fueron tomados en cuenta para ser parte de la Selección que ganó la Copa del Mundo Sub 17 en Perú 2005, centrándonos en cinco jugadores destacados en el futbol mexicano que, hoy, también están retirados o están cerca del retiro del futbol.

Entre esos nombres destacan Elías Hernández, que actualmente juega en la Liga de Expansión con Irapuato, Miguel Layún, que ya se retiró del futbol, José Juan Vázquez, retirado, Eduardo Herrera, también retirado, y Javier 'Chicharito' Hernández, actualmente en las Chivas Rayadas del Guadalajara.

