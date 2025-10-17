Mundial Sub 17 Femenil: ¿Cuándo y dónde ver el debut de la Selección Mexicana?

La selección mexicana jugará el Mundial Femenil Sub 17, donde debutarán frente a este rival en Marruecos

Así será la Fase de Grupos de la Selección Sub 17 Femenil
Marcos Olvera García
17 de Octubre de 2025

La Selección Mexicana continúa con la participación de sus divisiones inferiores en las Copas del Mundo y ahora, la Sub 17 Femenil hará su debut en el Mundial de la categoría, el cual se jugará en Marruecos.

El cuadro dirigido por Miguel Ángel Gamero está ubicado en el grupo B del Mundial Femenil de la categoría, donde comparte sector con selecciones como Camerún, Países Bajos y Corea del Norte, que será el primer examen de las jóvenes mexicanas.

Selección Sub-17
El primer partido será este sábado en punto de las 13:00 horas, tiempo CDMX, antes de enfrentarse a Países Bajos (martes 21) y de cerrar el grupo ante Camerún (viernes 24).

La última vez que México Femenil sub 17 estuvo en una Copa del Mundo fue el año pasado, donde quedaron eliminadas en Fase de Grupos después de caer frente a Corea del Norte, Inglaterra y ante Kenia.

Los rivales de México en el Mundial Sub17 Femenil | @Miseleccionfem
¿Cuándo y dónde ver el debut ante Corea del Norte?

Día:Sábado 18 de octubre
Hora:13:00 hrs CDMX
Lugar:Estadio Mohammed VI Football Academy, Salé, Marruecos
Transmisión:TUDN, VIX+, FIFA+

LO ÚLTIMO

 